Samsung, Katlanan Telefon ve Şeffaf Ekran Peşinde
Samsung'un, katlanabilir telefonlara ve şeffaf ekranlara giden yolda dikkat çeken patentler aldığı ortaya çıktı!
Büyük ya da küçük olsun bir çok farklı marka, gerçekten katlanabilen esnek ekranlı akıllı telefonları piyasaya taşımak için büyük çaba gösteriyor. Bir ekrana esneklik kazandırmak ve uzun ömrünü ve görüntü kalitesini korumak çok büyük zorluklar içeriyor ve Samsung bu alanda yıllardır çok sıkı çalışıyor.
Samsung, farklı bir çok alanda patent başvuruları yapıyor, ancak katlanabilir telefonlar başlığı altında sayısız giriş bulunuyor. Patently Mobile'ın bulduğu ve kabul edilen bir çok patent arasında Samsung'a ait katlanabilir bir telefon ve şeffaf bir ekran fark edildi.
Bu patentlerden biri, üçe katlanabilen esnek ekranlı bir telefona ait. Tek katlanma noktası olan telefonları geliştirmek yeterince zor değilmiş gibi, Samsung daha bile ileriye yönelik hareket ederek üçe katlanabilen bir telefonun patentini aldı.
İkinci patent ise katlanabilir ekranlarda deformasyonu algılayan bir sistemi gösteriyor. Patent ayrıca telefonun bükülebilmesi için belli alanlara güç uygulanması gerektiğini vurguluyor.
Son patent ise transparan ekranlı bir akıllı telefonu gösteriyor. Tahminlere göre şeffaf bir sayesinde arttırılmış geçeklik direkt olarak gerçek görüntünün üzerine uygulanabilir.
Patent başvuruları sadece orijinal fikirlerin korunması için yapılabiliyor. Bu ihtimali göz önünde bulundurursak, ayrıca patenti alınan cihazların çoğunun gün yüzünü görmediğini de düşünürsek, bu patentlere biraz şüphe ile bakmakta fayda var diyebiliriz.
Ali Ruhi Öztürk
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