Samsung, Kilit Ekranında Reklam mı Gösterecek? Belli Oldu

Samsung'un One UI 2.5'in kilit ekranında reklam göstereceği dedikoduları doğru mu söylüyor? İşte bu sorunun net cevabını veren en önemli kanıt...

Samsung, Kilit Ekranında Reklam Gösterecek mi?
Eğlence amaçlı hazırlanan reklamlı kilit ekranı

Bazı telefon üreticilerinin, telefonları ucuza satabilmek için ekranda reklam gösterdiği biliniyor. Aynısını Samsung'un One UI 2.5'te yapacağına dair bir söylenti, birkaç gündür internette dolaşıyor. Ancak firmanın böyle bir yola başvurmayacağı anlaşıldı.

Samsung'un kilit ekranında reklam göstereceğine dair iddialar, resmi forumlardaki bu gönderiye dayanıyor. Korece sayfadaki resimler, muhtemelen eğlence amacıyla hazırlanmış. Bununla birlikte Gönderi, Samsung'un Güney Kore'de hava durumu uygulamasında gösterdiği reklamla biraz eğlenmeyi amaçlıyor. Elbette reklamın herhangi bir Samsung uygulamasında görünmesi, telefon sahibinin canını sıkabilecek bir durum.

Bazı kullanıcılar, hava durumu uygulamasındaki reklamın Samsung tarafından eklenmemiş olabileceğini düşünüyorlar. Güney Kore'de hava durumu verisini sağlayan Weather News, resimlerden bilgilere her şeyi sağladığından, araya reklam eklemiş olabilir.

Bu konu forumlarda yoğun biçimde tartışıldığından, bir kullanıcının One UI 2.5 ile eğlenmek için kilit ekranında reklam gösteren bir görüntü hazırlaması anlaşılabilir. Kaldı ki paylaşılan gönderinin altında da Korece "örnek" anlamına gelen bir sözcük yer alıyor, ancak bu gözden kaçmış gibi görünüyor.

Samsung'un bildirim bölümünde kendi hizmetleriyle ilgili reklamlar gösterdiği biliniyor ancak kilit ekranı reklamları, en ucuz Samsung telefonlarında bile muhtemelen gerçeğe dönüşmeyecek.

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