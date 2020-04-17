Samsung, Koronavirüs Nedeniyle Düşen Talep Nedeniyle Üretimi Azaltıyor

Söylenilenlere göre Samsung, COVID-19 salgını ve sonrasındaki talep düşüşü sebebiyle, Nisan ayında cep telefonu üretimini azalttı. Firma, önümüzdeki aydan itibaren akıllı telefon üretimini tekrar normal seviyelere yükseltmeyi planlıyor.
Güney Kore teknoloji yayını The Elec'in söylediğine göre Samsung, bu ay sadece 10 milyon akıllı telefon üretecek ve bu da normalde ürettiği aylık ortalama 25 milyon ünitenin çok altında kalıyor. Bu bilginin kaynağı olarak ise Samsung tedarikçileri gösteriliyor.
Küresel akıllı telefon pazarı lideri olan Samsung, normal şartlarda yılda 300 milyondan fazla akıllı telefon üretiyor ancak 2020 yılında bu sayı, Koronavirüs salgını ve sosyal mesafe önlemleri çerçevesinde tüm ülkelerde endüstrilerin kapanması dolayısıyla azalacak.
Samsung'un Brezilya ve Hindistan'daki akıllı telefon fabrikaları kapatıldı ve firmanın elinde halen Mart üretiminden kalan stokların bir kısmı bulunuyor. Bu yüzden de, özellikle yaklaşan ekonomik sıkıntı dönemi düşünüldüğünde gereğinden fazla ünite üretmemek mantıklı gözüküyor.
Güney Koreli firma normalde akıllı telefonların büyük bir kısmını ilk çeyrek içerisinde üretiyor ve talebi ölçmeye çalışıyor. Bunun sonucu olarak da Nisan ayında normalden daha az telefon üretiliyor. Ancak bu yıl Nisan ayında çok daha az telefon üretilecek. Hindistan hükumeti, ulusal karantinayı üç hafta daha uzattı ve Brezilya ile Hindistan'daki COVID-19 vakaları artmaya devam ediyor.
Güney Koreli akıllı telefon tedarikçileri, cep telefonları için talebin 2020'nin ikinci çeyreğinde en az seviyeye ineceğini ve üçüncü çeyrekte tekrar artmaya başlayacağını tahmin ediyor. Piyasa araştırma firmaları da küresel akıllı telefon dağıtımlarının bu yıl %10 düşeceğini tahmin ediyor.
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