Samsung'tan koronavirüse yeni çözüm! Antimikrobiyal telefon kılıfı yapacak

Koronavirüs salgını nedeni ile çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Samsung yakın zamanda oldukça ilginç bir ürün için patent aldı. Ünlü teknoloji devi koronavirüsle savaşmak için antimikrobiyal kaplamalı kılıflar piyasaya sürmeye hazırlanıyor...