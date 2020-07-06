Samsung'tan koronavirüse yeni çözüm! Antimikrobiyal telefon kılıfı yapacak

Koronavirüs salgını nedeni ile çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Samsung yakın zamanda oldukça ilginç bir ürün için patent aldı. Ünlü teknoloji devi koronavirüsle savaşmak için antimikrobiyal kaplamalı kılıflar piyasaya sürmeye hazırlanıyor...

Samsung'tan koronavirüse yeni çözüm! Antimikrobiyal telefon kılıfı yapacak

Geçen senenin sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle, tüm dünya başka bir düzene geçti. Büyük teknoloji firmaları da, yeni dünya düzeni için çeşitli teknolojik cihazlar üretmeye başladı.

Şimdi de Samsung yeni bir akıllı telefon kılıfı üzerinde çalıştığını duyurdu. Üzerinde antimikrobiyal bir kaplama bulunacak bu kılıf sayesinde virüs ve virüs partikülleri telefonunuzun üzerinde durmayacak.

90 GÜN VİRÜSTEN KORUYABİLİR

Arizona Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koyan ilgili rapora göre antimikrobiyal kaplamanın yüzeyi, insanları Corona virüsünden uzak tutabilecek. Bu korumanın 90 güne kadar etkili olabileceği söylendi.

Bu kaplamanın kullanıldığı bir yüzeyde koronavirüs riskinin 10 dakika içinde yüzde 90, iki saat içinde ise yüzde 99.9 oranında azalacağı söylendi. Bu sebeple Samsung da bu kaplamayı kendi akıllı telefonlarında kullanılan kılıflar için uygun gördü.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 İLE TANITILABİLİR

Samsung antimikrobiyal yeni kılıfın ne zaman tanıtılacağı ise henüz netleşmedi. Ancak tahminler, kılıfın Samsung Galaxy Note 20 ile görücüye çıkacağı yönünde.

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