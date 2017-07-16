Samsung lideri, en zengin 45. kişi oldu...

Samsung lideri Lee Kun-Hee, Dünya'nın en zengin 45. kişisi olarak belirlendi...

Samsung lideri en zenginler listesinde yükseliyor.

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