Samsung lideri, en zengin 45. kişi oldu...
Samsung lideri Lee Kun-Hee, Dünya'nın en zengin 45. kişisi olarak belirlendi...
Samsung grubu yöneticisi Lee Kun-Hee, geçtiğimiz hafta firmanın muazzam gelir tahminlerinin ardından Dünya'nın en zengin 45. kişisi konumuna ulaşmış gibi gözüküyor. Güney Koreli elektronik devinin, ilk defa Apple'dan daha yüksek bir işletme geliri duyurması bekleniyor.
Bloomberg'in söylediğine göre Lee'nin değeri 18.5 milyar dolar olarak belirtilmekte ve bu da sadece bu yıl için %44'lük bir artış anlamına geliyor. Lee, Samsung Electronics üzerinde 12.6 milyar dolarlık hisseye ve Samsung C&T ve Samsung Life Insurance'da da hatırı sayılır bir hisse oranına sahip durumda. Lee, Mayıs 2014 tarihinde geçirdiği kalp krizinden beri hastanede tutulmakta. Mart 2017 tarihinde de kendisi Dünya'nın en zengin insanları listesinde 68. konumda yer almaktaydı. Samsung, Güney Kore'nin en büyük aile şirketi (chaebol).
Samsung'un geliri akıllı telefon, ekran paneller ve yarıiletken alanlarının muazzam başarısı ile geçtiğimiz çeyrekte rekor bir seviyeye ulaşmıştı. Geçtiğimiz yılki Galaxy Note 7 fiyaskosunun ardından firma, sadece akıllı telefonlara güvenmemek için iş alanlarını genişletmeye başlamıştı. Lee'nin tek oğlu ve varisi Jae-Yong (7.2 milyar dolar değerinde) bir önceki Forbes listesindeki 239. konumundan 199. sıraya yükselmiş durumda. Ancak kendisi, eski Güney Kore Başkanı Park Geun-Hye'yi de içeren bir yolsuzluk davasında yargılanıyor.
Jae-Yong, şu anda Samsung Electronics'in yardımcı başkanı olarak görev almakta ve babası hastaneye yatırıldığından beri firmayı yönetmekte. Baba-oğul ikilisi, Güney Kore'deki en zengin ilk ve ikinci kişi olarak gözükmekteler. Listenin başında ise 89.4 milyar dolarlık değeri ile hâlâ Bill Gates yer almakta ve ikinci sırada 83.9 milyar dolar ile Amazon CEO'su Jeff Bezos bulunuyor.
Levent Öztürk
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