Samsung LPDDR5 DRAM'i Duyurdu; 64GB RAM'li Ceplerin Önü Açıldı!

Samsung, bir önceki LPDDR5 standardının yerini alacak olan, endüstrinin ilk LPDDR5X DRAM'ini geliştirdiğini duyurdu. Bir önceki standart, 5.5Gbps veri sunabilen akıllı telefonlar için 16GB bellek çözümleri oluşturmayı mümkün kılmıştı. Intel'in 12. nesil Alder Lake-P mobil CPU'larına dayalı dizüstü bilgisayarlar gibi diğer üst düzey cihazlar, Samsung'un şu anda çalışabildiği en hızlı LPDDR5 belleği olan 6.4Gbps'lik daha yüksek hızları bile destekleyebilir.
LPDDR5X, bu hızı 8.5 Gbps'ye çıkararak yaklaşık %30 oranında arttıracaktır. Bu iyi bir artış olsa da, 64GB olarak belirtilen LPDDR5X'in getirdiği kapasitedeki dört kat şaşırtıcı artışla karşılaştırıldığında sönük kalıyor. Samsung, muhtemelen bir çeşit UFS tabanlı Çoklu çip paketi (uMCP) teknolojisi kullanılarak geliştirilecek olan 14nm 16Gb (2GB) LPDDR5X çiplerini kullanarak mümkün olacağını söylüyor. Şu anda şirket, LPDDR5 için UFS 3.1 tabanlı bir çözüm kullanıyor, bu nedenle yeni nesil UFS'nin LPDDR5X için kullanılması mümkün olabilir.
Bu, gelecekte üst seviye akıllı telefonların, şu anda 18 GB'a ulaşan ASUS ROG Phone 5 gibi oyun telefonlarında LPDDR5 kullanarak 64 GB bellek taşınabileceği anlamına geliyor. Ancak, 64 GB kapasitelerin yalnızca dizüstü bilgisayarlar veya diğer üst seviye cihazlar ve uygulamalar için ayrılmış olması da mümkün olabilir. En ağır hizmet tipin çoklu görev ve oyun akıllı telefonları için bile yeni neslin 64 GB yeteneğinin muhtemelen hala gerekenden çok fazla olacağı tahmin edilebilir.
Samsung'un kendisi de bu düşünceyi destekler gibi gözüküyor: "LPDDR5X'imiz, yüksek performanslı, düşük güçlü belleğin kullanımını akıllı telefonların ötesine taşıyacak ve sunucular ve hatta otomobiller gibi yapay zeka tabanlı uç uygulamalara yeni yetenekler getirecek."
Hız ve kapasite iyileştirmelerinin yanı sıra LPDDR5X, LPDDR5 standardına kıyasla %20 güç verimliliği artışı da vaat ediyor...
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