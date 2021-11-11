Samsung LPDDR5 DRAM'i Duyurdu; 64GB RAM'li Ceplerin Önü Açıldı!

Samsung, akıllı telefon endüstrisinin hızla büyümesini sağlayan standardın devamı niteliğindeki LPDDR5 DRAM'i geliştirdiğini duyurdu!

  • Levent Öztürk
Samsung, 64GB RAM'li ceplerin önünü açtı!

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