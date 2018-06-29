Samsung Messages, Fotoğraflarınızı Sızdırıyor
Samsung'un varsayılan mesajlaşma uygulamasında hemen önlem almak isteyebileceğiniz bir sorun bulundu!
Akıllı telefonunuzun markası Samsung ise bazı ayarları gözden geçirmenizde fayda olabilir. Bazı kullanıcılar, Samsung'un mesajlaşma uygulamasının fotoğraf galerisini yanlışlıkla arkadaşlarınıza gönderdiğini tespit etti.
Reddit'teki kullanıcılara göre Samsung Messages uygulamasındaki sorun, galerinizdeki fotoğrafların rastgele kişilere gönderilmesine yol açıyor. Bu sorunu daha da endişe verici yapan şey ise, fotoğraflarınızın gönderildiğinin herhangi bir izinin kalmaması. Yani karşı taraf size söyleyene kadar veya mobil hizmet sağlayıcınızın günlüklerini inceleyene kadar fotoğraflarınızın gönderildiğini fark etmeyebilirsiniz.
Galaxy S9 ve Galaxy Note8'de yaşanan bu sorunun diğer Samsung telefonlarını etkileyip etkilemediği bilinmiyor. Sorunun Messages uygulamasına gelen son güncellemeyle ortaya çıktığı ileri sürülüyor. Samsung sorunu henüz onarmadı ancak kullanıcılar, geçici bir çözüm bulmuş görünüyorlar. Fotoğraflarının başkalarına sızmasını istemeyenler, Messages uygulamasının depolama izinlerini devre dışı bırakıyor. Böylece uygulamanın fotoğraflara erişmesi mümkün olmuyor.
Bu çözüm elbette sizin de Messages üzerinden fotoğraf yollamanızı önlüyor. Bu nedenle şimdilik başka bir mesajlaşma uygulaması kullanmanızda fayda var.
Zeynel A. Öztürk
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