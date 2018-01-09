Samsung "modüler" Tasarımlı MicroLED TV'yi Tanıttı

Samsung, CES 2018'de dünyanın ilk modüler 146 inç boyutlu MicroLED TV'sini tanıttı!

Samsung "modüler" tasarımlı MicroLED TV'yi tanıttı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyun Bilgisayarı nasıl alınır?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
LG'nin Buz Dolabı, Fırına Yemek Tarifi Gönderiyor!
Apple'dan Yeni Kablosuz Şarj Patenti
Philips, 4K UHD TV'lerini güçlendirdi
Onlarca Wi-Fi Bağlantısına Dayanan Router Geliyor
Google'ın Chrome Yaması Geç Kalacak!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir