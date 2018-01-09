Samsung "modüler" Tasarımlı MicroLED TV'yi Tanıttı
Samsung, CES 2018'de dünyanın ilk modüler 146 inç boyutlu MicroLED TV'sini tanıttı!
Samsung, bir süredir gelecek nesil premium televizyonlar için alternatif teknolojiler geliştiriyordu. MicroLED teknolojisine odaklanan şirket, geldikleri son noktayı bugün CES 2018'de yaptığı bir tanıtımda bizlere gösterdi: The Wall.
Samsung, yaptığı tanıtımda The Wall olarak isimlendirdiği yeni bir televizyonla tüketicileri buluşturdu. Dünyanın ilk modüler 146 inç TV'si olarak tanımlanan bu ürün, mevcut LED'lerden çok daha küçük mikrometre ölçekli LED'ler ile kendinden emisyonlu MicroLED teknolojisinin sahibi.
Renk filtresi veya arka aydınlatma kullanımını ortadan kaldıran, öte yandan ışık kaynağının kullanım ömrünü uzatıp güç tüketimini azaltan MicroLED teknolojisi, OLED paneller gibi derin siyah ve yüksek kontrast oranları sunuyor. Öte yandan OLED panelden daha ince yapıda olabiliyorlar. "Dünyanın ilk modüler" denmesinin esprisi ise, tüketicilerin bu televizyona istedikleri boyutta ve şekilde, performanstan ödün vermeksizin, kendi ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebilmeleri. Farklı boyutlarda tercih edilebilecek olan The Wall, ayrıca duvardan duvara bir ekran oluşturmak için konsept amaçlarla da edinilebilecek.
Konuyla ilgili olarak konuşan Samsung Electronics Görsel Teknolojilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jonghee Han; "Samsung olarak, tüm çalışmalarımızı tüketicilere çok geniş çeşitlilikte, türünün en gelişmiş örneği olan ekran deneyimleri sunmaya adıyoruz," sözleriyle düşüncesini ifade ediyor ve ekliyor; "Dünyanın ilk tüketici tipi modüler MicroLED televizyonu olan "The Wall" bu anlamda yeni bir dönüm noktasını işaret ediyor. Bu televizyonumuz görüntüyü her boyutta ve inanılmaz bir parlaklık, renk skalası, renk gücü ve siyah seviyesinde izleyiciye sunabiliyor. Ekran teknolojisinin geleceğine giden yol haritamızda atmış olduğumuz bu adımdan ve bu yeni ekranın izleyicilere sunduğu muazzam izleme deneyiminden büyük bir heyecan duyduğumuzu söylemek isterim."
Ercan Uğurlu
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