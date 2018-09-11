Samsung New York'ta yeni AI Merkezini açtı
Samsung New York'ta yeni yapay zeka merkezini çalışmaya açtı.
Samsung, New York'ta yeni bir AI Merkezi açtı. Bu, Kore, ABD (Silikon Vadisi), U.K., Kanada ve Rusya'da başkalarının kurulmasından sonra açılan altıncı tesis oluyor. Operasyonlara ise Samsung Research Genel Müdür Yardımcısı Daniel D. Lee başkanlık edecek. Bu tesisin çalışanları özellikle robotlara odaklanacak.
Haberleri araştıran Samsung Araştırma Başkanı ve Başkanı Hyun-suk Kim şunları söyledi:
"İhtiyacımız olan şey, Samsung'un ürün ve hizmetlerinde yapay zekanın gücünü kullanarak insanların hayatlarını kolaylaştıran ve daha kullanışlı hale getiren yeni değerler yaratmaya odaklanmak. Bunu yapmak için, New York AI Merkezi dahil olmak üzere Küresel AI Merkezleri, çok önemli bir rol oynamalıdır. "
New York, 123 West 18th Street adresinde bulunan New York AI Merkezi, 7 Eylül'de açıldı ve açılış törenine yaklaşık 100 kişi katıldı. Samsung, bu tek merkez tarafından yaratılacak yeni işlerin sayısı konusunda bir rakam vermezken, 2020 yılında 1000 uzmanı istihdam etmek için gelişmiş AI araştırma yeteneklerini genişletmeyi planladığını duyurdu.
Daniel D. Lee geçtiğimiz Haziran ayında Samsung'a katıldı ve AI robot teknolojisinde küresel bir otorite olarak lanse edildi. Nörobilim temelli AI teknolojilerindeki bir liderle, Samsung Research Genel Müdür Yardımcısı H. Sebastian Seung ile birlikte çalışacak. Seung ayrıca "gelecekteki iş büyüme fırsatları" için firmaya gelişmiş AI araştırmalarına tavsiyede bulunacak...
Levent Öztürk
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