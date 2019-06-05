Samsung Notebook 7 ve Notebook 7 Force'u Tanıttı
Samsung, yeni bilgisayarları Notebook 7 ve Notebook 7 Force'u resmi olarak tanıttı!
- Levent Öztürk
Samsung, 13 inç ve 15 inç modelleri ile sunulan Notebook 7'nin yanı sıra Notebook 7 Force'u tanıttı. Notebook 7, neredeyse çerçevesiz ekranı ile günlük kullanıcıları hedeflerken, Notebook 7 Force NVIDIA GeForce GTX 1650 grafik kartı ve genişletilebilir depolaması ile tasarımcı ve oyuncuları hedefliyor.
Yeni notebooklar hakkında konuşan Samsung Electronics PC Ekibi Kıdemli Başkan Yardımcısı YoungGyoo Choi, zarif tasarımı ve etkileyici gücü bir araya getiren bu bilgisayarların kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunarken, tüketicilerin kendilerine uyan bir cihaz almak için seçeneklerini de arttırdığını söylüyor.
Notebook 7 Force'un özelliklerine bakıldığında...Windows 10 Home işletim sistemi, 359.5x238.2x17.9mm boyutlar, 1.85-1.91kg ağırlık, 15.6" Full HD (1920x1080) ekran, 8. Nesil Intel Core işlemci, NVIDIA GeForce GTX 1650 ekran kartı, 24GB DDR4'e kadar çıkabilen (1 SODIMM + 4/8GB On Board) bellek, 512GB SSD (NVMe) genişletilebilir 2 slotlu (1HDD / 1SSD) hafıza, 720p HD kamera, Dual Array Mic, Dolbu Atmos Stereo Hoparlör, parmak izi okuyucu, arkadan aydınlatmalı klavye, 43Wh batarya dikkat çekiyor. Bağlantı seçeneklerinde ise 1x USB-C, 2x USB 3.0, HDML, RJ45 (LAN), microSD, Güvenlik Slotu, HP/Mic bulunuyor.
Notebook 7 13" ise 308.9x207.5x13.7mm boyutlarında ve 1.29kg ağırlığındaki bünyesinde Windows 10 Home işletim sistemi, 13.3" Full HD (1920x1080) ekran, 8. Nesil Intel Core işlemci, Intel UHD Graphics grafik çipi, 16GB'ye (LPDDR3) kadar çıkan bellek, 512GB SSD'ye (NVMe) kadar hafıza, 720p HD kamera, Dual Array Mic, Dolbu Atmos Stereo hoparlör, parmak izi okuyucusu, arka aydınlatmalı klavye, 55Wh batarya, 1xUSB-C, 2x USB 3.0, HDMI, microSD, HP/Mic barındırıyor.
15" Notebook 7'nin farklı olan özellikleri ise 359.5x238.3x15.9mm boyutları, 1.69kg ağırlığı, 15.6" Full HD (1920x1080) ekranı, 1SSD ile genişletilebilen 512GB'ye kadar SSD (NVMe) hafıza, opsiyonel olarak NVIDIA GeForce MX250 grafik kartı.
Notebook 7'nin neredeyse çerçevesiz ekranları ve Notebook 7 Force'un metal kasasının yanı sıra yeni cihazlar Lattice klavye ve Samsung'un "lazer doğruluğu ile rahat bir şekilde gezinti ve çoklu çalışma yapabileceğinizi" söylediği ultra-wide Precision Touchpad ile beraber sunuluyor. Ayrıca parmak izi okuyucusu sayesinde cihazlarınızı şifre girmeden açmanız da mümkün oluyor.
Notebook'lar öncelikle Kore, Hong Kong ve Çin'de satışa sunulacakken, ABD ve diğer bölgelere yılın ilerleyen dönemlerinde ulaşacak. ABD'de Notebook 7'nin başlangıç fiyatı 999.99 dolar olacakken, Notebook 7 Force ise 1499.99 dolar fiyatından başlayacak. Cihazlar, 26 Temmuz tarihinde Amazon ve Samsung.com üzerinde satışa sunulacak.
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