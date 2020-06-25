Samsung'a, OLED Ekranları Nedeniyle Mahkeme Yolu Göründü

Samsung'un başı, OLED ekranlar ile dertte. Japon ekran üreticisi JOLED, sahip olduğu OLED patentlerinin Samsung tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle dev firmaya dava açtı.

Samsung'a Patent İhlali Davası

Samsung'un bazı iştirakleri, yeni bir patent ihlali davasıyla karşı karşıya kaldı. Davayı Teksas Batı Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinde açan Japonya merkezli OLED ekran üreticisi JOLED, Samsung Electronics, Samsung Display ve Samsung Electronics America'dan tazminat talep ediyor.

JOLED, yalnızca kendisine tazminat ödenmesini talep etmekle kalmıyor, Almanya Mannheim Bölge Mahkemesinde açtığı davada patent ihlaline ilişkin bir mahkeme emri çıkarılmasını da istiyor. JOLED'e göre Samsung, ABD'de telefon satarak OLED patentlerini çiğniyor.

JOLED'in yaklaşık 4.000 kayıtlı ve beklemede OLED patenti bulunuyor. 2015'te kurulan firma, Sony ve Panasonic'in ekran bölümlerinin ortaklığıyla meydana gelmişti. Firmanın ilk ürünü olan 21,6 inç 4K OLED ekran, 2017'de dağıtılmaya başlanmıştı.

JOLED'in geniş bir ekran portföyünün bulunduğu göz önüne alındığında, davanın Samsung'un PC monitörleri veya laptoplarıyla ilgili olma ihtimali de var.

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