Samsung, Olumsuz Tahminleri Boşa Çıkartmanın Keyfini Sürüyor

Mobil pazardaki oyuncuların artması ve pandeminin etkileri sebebiyle, analistlerin tahminlerine göre Samsung Electronics'in geçtiğimiz yılın son çeyrek sonuçlarının beklentileri karşılamayacağı düşünülüyordu. Fakat Samsung Electronics'in tahminleri, bunun tersini gösteriyor.
Şirketin 2020'nin son çeyreğine ilişkin öngörüsü, yıllık bazda artışla birlikle 8. 22 milyar dolar / 6.06 milyar eura'ya yükselen karlarla pembe bir tablo çiziyor. 31 Aralık'ta sona eren dönem için gelirlerin, geçtiğimiz yıl aynı dönem için rapor edilen 54.7 milyar dolar karşısında 54.89 ila 56.7 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
Noel sezonu genellikle elektronik cihaz dünyası için oldukça yoğun geçen bir zaman, fakat bu sene Samsung'un yeni Galaxy S serisini yılın hemen başında satışa sunacağını açıklaması, ellerindeki telefonu yenilemek isteyen kullanıcıları da bir süre daha ertelemeye itti. O nedenle açıklanan bu tahmin rakamları, aksi bir durumda daha yüksek olabilirdi.
Bu arada telefon cephesi için bir diğer açıklama da Canalys'ten geliyor. 2020 3'üncü çeyrek sevkiyat raporlarına göre, Çin'in yeni mobil oyuncularının Avrupa pazarında agresif olmaları etkisini göstermiş durumda. Zira Xiaomi ve Vivo, sevkiyatlarını yüzde 45 ve yüzde 6 şeklinde artırmış durumda.
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