Samsung, Olumsuz Tahminleri Boşa Çıkartmanın Keyfini Sürüyor

Koronavirüs salgınına rağmen işler tıkırında: Samsung, analistlerin olumsuz tahminlerini boşa çıkartmanın keyfini sürüyor.

  • Ercan Uğurlu
Samsung'un Karları Zorluklara Rağmen Artıyor

Mobil pazardaki oyuncuların artması ve pandeminin etkileri sebebiyle, analistlerin tahminlerine göre Samsung Electronics'in geçtiğimiz yılın son çeyrek sonuçlarının beklentileri karşılamayacağı düşünülüyordu. Fakat Samsung Electronics'in tahminleri, bunun tersini gösteriyor.

Şirketin 2020'nin son çeyreğine ilişkin öngörüsü, yıllık bazda artışla birlikle 8. 22 milyar dolar / 6.06 milyar eura'ya yükselen karlarla pembe bir tablo çiziyor. 31 Aralık'ta sona eren dönem için gelirlerin, geçtiğimiz yıl aynı dönem için rapor edilen 54.7 milyar dolar karşısında 54.89 ila 56.7 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Noel sezonu genellikle elektronik cihaz dünyası için oldukça yoğun geçen bir zaman, fakat bu sene Samsung'un yeni Galaxy S serisini yılın hemen başında satışa sunacağını açıklaması, ellerindeki telefonu yenilemek isteyen kullanıcıları da bir süre daha ertelemeye itti. O nedenle açıklanan bu tahmin rakamları, aksi bir durumda daha yüksek olabilirdi.

Bu arada telefon cephesi için bir diğer açıklama da Canalys'ten geliyor. 2020 3'üncü çeyrek sevkiyat raporlarına göre, Çin'in yeni mobil oyuncularının Avrupa pazarında agresif olmaları etkisini göstermiş durumda. Zira Xiaomi ve Vivo, sevkiyatlarını yüzde 45 ve yüzde 6 şeklinde artırmış durumda.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ASUS BUSINESS ExpertPC D5 Mini Tower D540MA

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
14 Ocak 2021 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, cep telefonu, akıllı saat fırsatı
13 Ocak 2021 BİM aktüel kataloğunda gaming kulaklık, mouse ve birçok teknolojik ürün...
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu

Günün En çok Okunanları
Signal Nedir? Signal Kimin, Kurucusu Kim, Ücretli mi? İşte Merak Edilenler
Kullanılmış, 2. El Akıllı Telefon Satışlarında Yeni Bir Rekor Geldi
Samsung, Olumsuz Tahminleri Boşa Çıkartmanın Keyfini Sürüyor
HyperX CES 2021'de Yeni Ürünlerini Tanıttı!
"Deli, Yaşlı Bir Adamın Anlamsız Saçmalamaları" İtirafı

 

 