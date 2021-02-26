Samsung, One UI 3.1 Güncellemesini Dağıtmaya Başladı. İşte Yenilikler!

Samsung'un yayınlamaya başladığı One UI 3.1 güncellemesiyle birlikte artık daha fazla Galaxy kullanıcısı yeni özelliklerden ve kamera iyileştirmelerinden faydalanabilecek. Peki, One UI 3.1 hangi telefonlara gelecek ve ne gibi yeni özellikler sunacak?