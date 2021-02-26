Samsung, One UI 3.1 Güncellemesini Dağıtmaya Başladı. İşte Yenilikler!

Samsung Electronics, en son One UI 3.1 güncellemesinin Galaxy S20 Serisi (Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy S20 FE) ve Galaxy Note20 Serisi'nin (Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra) yanı sıra Galaxy Z Fold2 ve Galaxy Z Flip Serisi için yayınlanmaya başladığını duyurdu. İlk defa Galaxy S21 Serisi için çıkan güncelleme, yeni kamera özelliklerinin yanı sıra günlük yaşamı iyileştiren yeni akıllı özellikler sunuyor.
Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Samsung olarak, cihazlarımızın yaşam döngüleri boyunca güncel mobil deneyimleri kullanıcılarımıza sunmaya devam etme konusunda kararlıyız. Seçili Galaxy cihazlar için 3. nesil Android işletim sistemi yükseltmelerinin sunulmasının ardından, yeni ve güçlü özellikleri aynı anda kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Son olarak çıkardığımız One UI 3.1 güncellemesi, taşıdığımız bu misyon çerçevesinde attığımız önemli adımlardan biri."
Güncelleme ile sunulacak yeni özellikler
One UI 3.1 özelliğine sahip Galaxy S21 Serisi, sunduğu yeni ve muhteşem kamera özellikleriyle çarpıcı fotoğraflar ve profesyonel düzeyde videolar çekmeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. One UI 3.1 güncellemesinden faydalanacak cihazların sahipleri aşağıdaki özellikleri deneyimleme imkanına sahip oluyor.
Kullanıcılar, sabit görüntü ve video formatlarında görüntüleri aynı anda tek bir dokunuşla yakalayabilen gelişmiş Tek Tuşla Çoklu Çekim özelliğiyle hiçbir anı kaçırmayacak. One UI 3.1 güncellemesiyle gelen yeni Nesne Silme aracı, çekim yaptıktan sonra mükemmel görüntünün elde edilmesine de yardımcı oluyor. Kullanıcılar istemedikleri kısımları, vakit kaybettiren manuel düzenlemeye gerek kalmadan fotoğraflarından zahmetsizce çıkarmak için bu akıllı fotoğraf düzenleme aracını kullanabiliyor. Dikkat dağıtan nesneleri silmek istediklerinde, kaldırmak istedikleri alana dokunduklarında ilgili alan otomatik olarak seçilip siliniyor.
One UI 3.1 güncellemesinde ayrıca gelişmiş dokunmatik otomatik odaklayıcı ve otomatik pozlama denetimi özellikleri bulunuyor. Bu özellikler sayesinde fotoğrafların odak ve parlaklığı hiç olmadığı kadar kolayca değiştirilebiliyor, bu sayede her zaman en iyi kareler yakalanabiliyor. Ekranın herhangi bir bölümünde yalnızca sağa ya da sola doğru kaydırma yaparak çekim öncesinde görüntünün parlaklığı ayarlanabiliyor.
One UI 3.1 ayrıca yeni Çoklu Mikrofonla Kayıt özelliğini de sunuyor. Bu özellik Profesyonel Düzeyde Video modundayken hem telefonun hem de Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live ve Galaxy Buds+ gibi bağlı bluetooth cihazların ses kaydı almasını sağlıyor. İster vlogger, ister duyulmasını istediği bir sahneyi uzaktan çeken biri, ister kendi sesini ve enstrümanların sesini daha profesyonel bir ses elde etmek amacıyla ayrı ayrı kaydetmek isteyen bir müzisyen olsun, kullanıcılar Çoklu Mikrofonla Kayıt özelliğini kullanarak yaratıcılıklarını konuşturabiliyor, hem göze hem kulağa hitap eden muhteşem videolar çekebiliyor. En iyi karelerin ve en sevilen anların kaydedildiği Galeri uygulaması da güncellendi. Galeri, artık videoları ve fotoğraflar daha derli toplu ve gezinmeyi kolaylaştıran bir akışta gruplandırıyor ve düzenliyor.
Günlük yaşamı iyileştiren yeni akıllı özellikler
One UI 3.1'in mavi ışığı saate göre gün içinde otomatik olarak ayarlayan yeni Göz Koruma Kalkanı moduna Ayarlar üzerinden ulaşılıyor. Göz Koruma Kalkanı'nın daha sıcak tonları kullanıldığında geceleri uykuya dalmak kolaylaşıyor. Ayrıca, cihaz ekranının renkleri gün boyu otomatik olarak ayarlanabiliyor ya da kullanıcı bu ayarları kişiselleştirebiliyor.
Yeni One UI 3.1 güncellemesiyle, Galaxy ekosistemi deneyimi de kusursuz ve akıcı hale geliyor. Telefondan tablete geçiş yapmayı zahmetsiz hale getiren uyumlu arayüzün yanı sıra Galaxy Buds Pro, Buds Live ve Buds+ cihazlarındaki Otomatik Geçiş özelliğiyle, Galaxy cihazları arasında geçiş yapıldığında seste herhangi bir kesinti olmuyor. Kullanıcılar telefonlarında video izlerken en sevdiği şarkıyı ya da podcast'ı dinlerken Galaxy Buds Pro'yu uyumlu telefonlarıyla eşleştirdiklerinde 360 Derece Ses özelliği sayesinde daha sürükleyici ve gerçekçi ses kalitesinin keyfini çıkarabiliyor.
One UI 3.1 Güncellemesi Hangi Telefonlara Gelecek?
Güncellemenin kademeli olarak sunulacağı cihazlar şu şekilde: Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note10, Galaxy Note10+, Galaxy Note10 Lite, Galaxy Fold, Galaxy A71 5G, Galaxy A71, Galaxy A51 5G, Galaxy A51, Galaxy A90 5G, Galaxy A80, Galaxy A70, Galaxy A50, Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S5e.
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