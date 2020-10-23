Samsung, OneUI 3.0 ile Galaxy Ceplere "Çift Dokunarak Uyutmayı" Getiriyor

Samsung, gelecek akıllı telefon yazılım güncellemesi OneUI 3.0 ile Galaxy telefonlarına önemli bir özellik getiriyor. Artık telefonu üzerine iki kez dokunarak "uyutmak" mümkün olacak.