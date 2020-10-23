Samsung, OneUI 3.0 ile Galaxy Ceplere "Çift Dokunarak Uyutmayı" Getiriyor

Samsung'un Galaxy akıllı telefonlarında yer verdiği OneUI arayüzünün gerek sezgiselliği gerek optimizasyonu ile oldukça başarılı bir yazılım olduğu biliniyor. Samsung'un TouchWiz'den sonra Samsung Experience ve sonrasında ise OneUI ile gelinen noktada, sonunda aradığı arayüzü bulduğunu söylemek mümkün. Şimdi de bunu düzenli aralıklarla güncelleyerek daha iyi hale getirmeye çalışan Güney Koreli şirket, OneUI 3.0 güncellemesi ile Galaxy akıllı telefonlarını yeni bir özelliğe daha kavuşturmaya hazırlanıyor.
OneUI 3.0 güncellemesi ile birlikte Galaxy akıllı telefonlara "uyku modu" geliyor. Evet, bu aslında tamamen yeni bir kavram değil. Bazı üçüncü taraf uygulamalar bu işlevi daha önce Android telefonlara getirmişti, ancak bu özelliğin Samsung akıllı telefonları için ilk kez resmi olarak geleceğini söyleyebiliriz.
Uyku Özelliği Nasıl Çalışır?
Yeni güncelleme ile uyku özelliğini ekrana çift dokunarak kullanabilecek ve telefonu uyutabileceksiniz. Ancak bu özelliği önce açmanız gerekecek.
OneUI 3.0 güncellemesi telefonunuza geldiğinde, bu özelliği şu şekilde açabilirsiniz:
- Telefonunuzdan Ayarlar'ı açın
- Gelişmiş özelliklere erişin
- Hareketler ve Jestler kategorisine girin
- "4 Uyumak için çift tıklama" anahtarını açın
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