Samsung otomobil üretmeyecek; sadece...
Samsung, dedikoduların aksine otomobil üretmeyecek ancak parçalarına verdiği önemi artıracak...
Samsung, şirketin otomotiv sektörüne bir oyuncu olarak katılabileceğini söylentilerine yanıt verdi. Firma, şu anda birçok otomobil üreticisi için teknolojik parçalar yapıyor. Söylentiler ise Samsung'un bir üreticiyi satın alarak araba yapma işine gerçekten gireceğini belirtiyor. Ancak Samsung'a göre böyle bir durum söz konusu değil.
Söylentiler, şirketin yakın gelecekte gerçekleşecek dört önemli büyüme bölgesinde 160 milyar dolarlık yatırım yapacağını belirtmekteydi ve otomotiv parçaları işi de bu alanlardan biri olarak gözüküyordu. Bu durum, Samsung'un elektrikli ve otonom araçlar üretmek üzere bir araba üreticisi almayı düşündüğüne yönelik bir ipucu olarak algılandı.
Bazılarınız, Samsung'un neredeyse yirmi yıl önce otomobil sektörüne girdiğini hatırlayabilirsiniz. Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee, 1994 yılında Samsung Motors adlı bir araç üretim ünitesini piyasaya sunmuştu ancak 1997-98 Asya Mali Krizinden sonra iflas etmişti. Birim daha sonra 2000 yılında Renault tarafından satın alındı.
Samsung'un yatırım planları, belki de işletmeye geri dönmeyi düşündüğü ve bu amaçla mevcut bir üreticiyi satın alabileceğine dair spekülasyonlara yol açmıştı. Samsung, çalışanlarına bununla ilgili hiçbir planının olmadığını ve kendi elektrikli ve otonom araçlarını üretmeyeceğini belirten bir mesaj gönderdi.
Firma, mevcut otomotiv parçaları işinin bir parçası olarak kendi kendine sürüş kontrol sistemi için ekranlar ve çipler geliştirmeye odaklanmaya devam edecek. Zamanında gelen bu açıklama, birçoğu Samsung'un müşterisi sayılabilecek global otomobil üreticilerine yanlış bir sinyal göndermekten kaçınmaya yönelik olarak yapılmış olabilir. Pek çok üretici Samsung ve yan firması Harman International'dan farklı bileşenler satın alıyorlar ve tedarikçilerinden birinin pazarda onlarla rekabet etmeye karar vermeleri endişeye sebep olabilirdi.
Levent Öztürk
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