Samsung otomobil üretmeyecek; sadece...

Samsung, dedikoduların aksine otomobil üretmeyecek ancak parçalarına verdiği önemi artıracak...

Samsung otomobil üretmeyecek; sadece...

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