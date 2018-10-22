Samsung Oyun Telefonu İçin Geri Sayım Başladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni telefon hamlesi, oyun tutkunlarının gönlünü fethedecek nitelikte!

Samsung oyun canavarı için geri sayım başladı!

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Oyuncular buraya!

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