Samsung Oyun Telefonu İçin Geri Sayım Başladı
Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni telefon hamlesi, oyun tutkunlarının gönlünü fethedecek nitelikte!
Yaklaşık 3 ay önce, Samsung'un bir "oyun telefonu" geliştireceği dedikoduları ayyuka çıkmıştı. Samsung'un hamlesi kesinlikle sürpriz değildi. Zira pek çok akıllı telefon üreticisi oyunseverlerin kalbini kazanarak, pazar paylarını artırmayı planlıyor. Özellikle Çinli firmaların yükselişinin ardından, Samsung atağa geçti.
Dedikodu çarkları bir kez daha dönmeye başladı. Şirkete yakın kaynaklara göre, Güney Koreli dev, "oyun canavarı telefon" üzerinde ciddi çalışmalar yürütüyor. İddialar bu kadarla sınırlı kalmıyor ve daha da ileri gidiyor: Samsung, telefona özel S-GPU'yu geliştirmek için yoğun çaba gösteriyor.
Bazı iddialara göre Samsung, "oyun telefonu" çalışmalarının temelini 2015 yılında atmıştı. Üstelik dev firmanın yeni GPU'lar, yonga üreticisi ARM ile anlaşma yapıldığını dile getirilmişti. Bahsi geçen proje küllerinden doğdu.
Henüz resmi bir duyuruda bulunulmasa da; söylentilere bakılırsa mobil grafik istemcinin olağandışı bir performans göstermesi için, grafik dünyasının uzman ismi Dr. Chien-Ping Lu ile anlaşıldı.
"Oyun canavarı" olarak nitelendirebileceğimiz bir telefonunun, "amiral gemisi" akıllı telefonlardan, donanımsal açıdan bir eksiği olmayacağı kesin. Öncelikle orta seviye akıllı cihazlar üzerinde denemeler başlamış. Çok kısa süre içinde testler, daha üstün donanımlara sahip cep telefonlarına entegre edilecek.
Konuyla ilgili bilgilerimiz, "şimdilik" bu kadarla sınırlı. Lakin Güney Koreli teknoloji devinin kısa süre içerisinde bazı açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Barış Terun
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