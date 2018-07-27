Samsung Oyun Telefonu mu Yapıyor
Razer Phone ve Xiaomi Black Shark'tan sonra Samsung da "oyun telefonu" işine girmek istiyor olabilir!
Mobil oyunlar her geçen gün gelişiyor. Razer Phone, Xiaomi Black Shark ve Asus ROG gibi telefonlarla PUBG Mobile oynamak gerçekten taşınabilir konsollara benzer bir tecrübe sunuyor. Yeni ortaya çıkan söylentilere bakılırsa Samsung da bu piyasaya giriş yapmak için özel bir oyuncu telefonu geliştiriyor.
Söylenti, çok da tanınmayan Twitter hesabı MMDDJ'den geliyor. Hesaptan atılan tweet sadece "Samsung şu an bir oyuncu telefonu hazırlıyor" diyor. Bu hesap çok meşhur olmasa da, daha önceki sızıntıların isabet oranı oldukça yüksek. Bu hesap daha önce Galaxy A5'in isminin değişerek Galaxy A8 olaacağını isabetli şekilde tahmin etmişti.
MMDDJ bu konu hakkında başka hiçbir tweet atmadı, bu yüzden Samsung'un muhtemel oyuncu telefonu hakkında hiçbirşey bilinmiyor. Bazı tahminlere göre Galaxy S10 daha iyi bir oyun tecrübesi sunması için tasarlanıyor olabilir. MMDDJ ayrıca Galaxy X adı altında katlanabilir bir telefonun piyasaya sürülmeyeceğini iddia etti.
Eğer bu iddialar doğruysa, esnek ekranlı bir Samsung yerine oyuncular için tasarlanmış bir Galaxy'de Fortnite oynamayı bekleyebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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