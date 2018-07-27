Samsung Oyun Telefonu mu Yapıyor

Razer Phone ve Xiaomi Black Shark'tan sonra Samsung da "oyun telefonu" işine girmek istiyor olabilir!

Samsung Oyun Telefonu mu Yapıyor

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