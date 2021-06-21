Samsung, Özel CPU Üretmek İçin Kolları Sıvıyor Olabilir

Samsung, Exynos yongaları söz konusu olduğunda aslında zorlu bir geçmişe sahip. Performans, güç verimliliği ve termal sorunları nedeniyle şirket, özel CPU çekirdek tasarımları geliştirmesini durdurmak ve tasarım ekibini de dağıtmak zorunda kalmıştı. Yakın zamanda ise Exynos 2100 yonga seti ile stok ARM CPU çekirdeklerine dönen şirket, tatmin edici bir sonuçla karşılaştı. Ancak yine de çıkan haberler, Samsung'un bir kez daha özel CPU çekirdekleri geliştirmeye başlayabileceğine işaret ediyor.
Haberin kaynağı direkt Güney Kore. Samsung'un ARM mimarisine dayalı özel CPU tasarımlarını geliştirmek için yeni bir ekip oluşturmayı düşündüğü iddia ediliyor. Görünüşe göre hem Qualcomm hem Samsung, ARM'nin yakın zamanda duyurulan Cortex-X2 çekirdeğinden elde edilen performans kazanımından memnun değil ve gelecekteki Exynos çipleri için özel bir çekirdek geliştirmenin yolunu arıyorlar.
Güney Koreli şirketin, AMD ve Apple'dan CPU mühendisleri ile görüşmelerde bulunduğu biliniyor. Apple'dan bu yönde çalışmakta olan kıdemli CPU tasarımcısını işe alabileceğine sıcak bakılırken, ondan beklenen önemli konu var: Yeni mimariyi geliştirmek için bir proje ekibi kurmak.
Elbette bu konunun şimdilik bir sızıntı olduğunu da unutmamak gerek. Peki, sizce Samsung bu yolu tekrar izlemeli ve özel bir CPU geliştirmeli mi, yoksa stok ARM çekirdekleriyle mi yola devam etmeli? Düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bizlere yazın.
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