Samsung, Parmak İzi ve PIN'i Birleştirecek
Samsung, gelecek akıllı telefonlarında, parmak izi sensörü ve PIN yöntemini çok farklı bir şekilde kullanabilir!
- Ercan Uğurlu
Samsung tarafından hazırlanan ve Güney Kore'de yayınlanan bir patent başvurusu, Güney Koreli şirketin yeni bir güvenlik yöntemi üzerinde çalıştığını gösteriyor. Görünüşe göre Samsung, parmak izi sensörü ile PIN yöntemini birleştirecek yeni bir güvenlik kontrolü peşinde.
Bu sene pek çok akıllı telefon üreticisi gibi Samsung da, piyasaya sürdüğü çok sayıda akıllı telefonunu ekrana entegre parmak izi sensörü ile hazırladı. Bundan birkaç sene öncesine kadar fiziksel bir sensör ile karşımıza çıkan parmak izi yöntemi, artık ekrana entegre olarak sunulurken, geleneksel yöntem olan PIN güvenliği de halen akıllı telefonlarda mevcut. Samsung'un üzerinde çalıştığı son konu ise, bu ikisini birleştirmek adına. Peki, bu nasıl olacak?
Patent örneğine göre, kullanıcı giriş sağlamaya çalışırken PIN tablosu ekranda yer alacak. Kullanıcı, yine PIN tuşlaması yaparak telefona giriş sağlarken, bu yöntem geleneksel PIN yönteminden pek de farklı değil gibi duruyor, değil mi? Patente göre farklı olan tarafı, parmak izi sensörünün yalnızca ayrılmış özel bir bölümde değil, tüm ekran boyunca yer alacak olması. Böylece PIN tuşlaması yapan kullanıcının parmakları, her bir tuşa bastığında taranacak ve bu sayede ekstra güvenlik sağlanmış olacak.
Daha önce de Samsung'un Galaxy S11 için parmak izi sensörünü daha geniş bir alanda kullanacağına ilişkin bilgiler sızmıştı. Bu yeni gelen patent örneğinin, Galaxy S11'de kullanılacak yeni yöntemi açığa vurmuş olması muhtemel.
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