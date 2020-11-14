Samsung'un Patronu, "Büyüyebilen Ekranlı Bir Telefonla" Yakalandı

Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong, ilgi uyandırmayı iyi bilen bir yönetici. En son hareketi, Samsung'un gelecekte "büyüyebilen ekranlı" bir telefon üretebileceğini gösteriyor.

Samsung, "büyüyebilen telefon" mu yapacak?

Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong'un yukarıdaki fotoğrafı, Samsung'un Seul'daki ana ar-ge merkezini ziyareti sırasında perşembe günü çekildi. Fotoğrafta Lee'nin elinde Samsung'dan şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir telefon prototipi görülüyor.

Fotoğraf yayınlandıktan sonra spekülasyonlar bir anda arttı. Şu anda Kore medyasında en popüler teori, büyüyebilen ekranlı bir akıllı telefonla karşı karşıya kalmış olabileceğimiz.

Büyüyebilen telefonlar anlamlı mı?

Bu tür bir telefon hakkında dedikodular endüstride bir süredir dile getiriliyor, ancak Samsung'un böyle bir prototip hazırladığına dair herhangi bir elle tutulur kanıt yok. Samsung'un katlanabilir ekran teknolojisine bu kadar yatırım yapmışken rota değiştirecek olması da pek olası görünmüyor. Elastik ekran teknolojisinin telefon değil de akıllı hoparlör gibi özelleştirilmiş cihazlarda kullanım alanı bulması daha yüksek bir olasılık olarak değerlendiriliyor.

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