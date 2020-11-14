Samsung'un Patronu, "Büyüyebilen Ekranlı Bir Telefonla" Yakalandı

Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong, ilgi uyandırmayı iyi bilen bir yönetici. En son hareketi, Samsung'un gelecekte "büyüyebilen ekranlı" bir telefon üretebileceğini gösteriyor.