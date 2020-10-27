Samsung'dan, Piksel Yoğunluğu 10.000 PPI'a Ulaşan, İnanılmaz Bir Ekran

Samsung ve Stanford Üniversitesi tarafından geliştirilen 10.000 PPI'lık ekran, VR uygulamalarında gerçeklikten uzaklaşılmasına neden olan "boşlukları" yok ediyor.