Samsung'dan, Piksel Yoğunluğu 10.000 PPI'a Ulaşan, İnanılmaz Bir Ekran

Sonunda gerçekten ayırt edilemeyecek bir sanal gerçeklik yaşayabileceğiz gibi görünüyor. Şimdiye kadar yaşanan en büyük problem, ekranı oluşturan piksellerin arasındaki boşluğun gözle fark edilmesi, bu yüzden de sahnenin içine tam olarak girilememesiydi.
Samsung ve Stanford Üniversitesi'nin geliştirdiği yeni ekran piyasaya çıkma başarısı bulabilirse, bu sorun halledilecek gibi görünüyor. İnç başına 10.000 piksele kadar çözünürlüğü destekleyen yeni OLED teknolojisine sahip ekranlar, Oculus Quest 2 gibi modern bir VR başlığında bulabileceklerinizi bir yana bırakın, hemen hemen tüm mevcut ekranlarda görülen çözünürlüğün çok çok üzerinde.
Yeni OLED teknolojisi, biri gümüş diğeri nano boyutlu oluklu yansıtıcı metalden yapılmış iki yansıtıcı katman arasında beyaz ışık yaymak için filmler kullanıyor. Bu "optik meta yüzey", yansıtma özelliklerini değiştiriyor ve belirli renklerin pikseller arasında yankılanmasına izin verir. Tasarım, telefonlarda RGB OLED'lerde gördüğünüzden çok daha yüksek piksel yoğunluklarına izin veriyor, ancak parlaklığı bazı TV'lerdeki beyaz OLED'lerde gördüğünüz derecede bozmuyor.
Bu teknoloji, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik (AR) için ideal bir seçenek olabilir. Zira yakından bakan gözün tek tek pikselleri göremeyeceği, neredeyse "kusursuz" bir görüntü oluşturuyor. Çok daha fazla bilgi işlem gücü gerektirdiğinden dolayı piyasaya sürülmesi yıllar alacak olsa da, artık OLED teknolojisi önemli bir engeli aşmış gibi görünüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın