Samsung, Pil Dünyasında Taşları Oynatacak Dev Bir Ortaklığa İmza Attı!

Bir Samsung Group firması olan Samsung SDI, dünyanın en büyük pil üreticileri arasında yer alıyor. Hyundai ve Rivian gibi şirketlere elektrikli araçlar için pil tedarik eden firma, artık diğer markaların elektrikli otomobilleri için de pil üretmek istiyor ve bu amaç için küresel otomobil üreticisi Stellantis ile bir ortak girişime dahil oldu.
Anlaşmanın boyutuyla ilgili herhangi bir ayrıntı açıklanmış değil ancak uzmanlar bunun birkaç milyar dolar değerinde olabileceğini söylüyor. Kısa bir süre önce Samsung SDI ve Stellantis'in ABD'de bir pil üretim tesisi kurmak için bir MoU (Mutabakat Anlaşması) imzaladığı bildirildi. Stellantis, iki büyük otomobil markası Fiat Chrysler Automobiles NV ve PSA Groupe'un birleşmesinin sonucunda ortaya çıkmıştı.
Stellantis; Citroen, Dodge, Chrysler, Fiat, Jeep ve Maserati gibi çeşitli otomobil markalarını bünyesinde barındırdığı için EV alanında güçlü bir ortak olarak görülüyor. Şirket, arabalarının elektriklenmesi ve yazılım geliştirme için 2025 yılına kadar yaklaşık 34,9 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.
Samsung SDI'nin şu anda Çin, Macaristan ve Güney Kore'de birer tane olmak üzere üç pil tesisi bulunuyor. Firma, LG Energy, SK On, Panasonic, CATL ve BYD gibi firmalarla rekabet ediyor...
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