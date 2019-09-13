Samsung PlayGalaxy Link'in İlk Betası Yayınlandı
Samsung'un PC oyunlarını telefon üzerinden oynamanıza izin veren uygulamasının ilk beta sürümü, Note 10 için yayınlandı!
Steam, oyunları telefonunuza akış yapmanıza izin veriyor ancak Steam ekosistemiyle ilgilenmiyorsanız, artık yeni bir seçeneğiniz var.
Samsung, PlayGalaxy Link uygulamasının ilk beta sürümünü yayınladı. Hizmet ilk olarak geçen ay Galaxy Note 10 etkinliğinde duyurulmuştu. PlayGalaxy Link, şu an sadece Note 10 ve Note 10 Plus'ta çalışıyor ancak Samsung, yakında daha çok cihazın destekleneceğini söylüyor. Uygulamanın PC'lere yönelik bazı gereksinimleri de var. Bunlar arasında Windows 10 işletim sistemi, Core i5 veya daha hızlı işlemci, Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 550 veya daha iyi GPU, 8GB DDR4 ve Gigabit router var.
PC uygulamasını yüklediğinizde, daha önce yüklediğiniz oyunlar otomatik olarak algılanıyor. Algılanmayan oyunlar olduğunda, listeye kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Bunun ardından telefondaki uygulamayı kullanarak oyun akışını başlatabiliyorsunuz. Samsung, çalıştırabileceğiniz oyunlarla ilgili bir kısıtlamadan bahsetmiyor.
PlayGalaxy Link, bağlantınız ister Wi-Fi olsun, ister 4G, akışa izin veriyor. Wake on LAN işlevi sayesinde PC'nizi telefondan uyandırmanız da mümkün. Uygulama, Bluetooth oyun denetimlerini destekliyor. Samsung bunun için Galaxy telefonlara uygun olan Glap oyun kolunu öneriyor.
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