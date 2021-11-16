Samsung QN800A Neo QLED 8K Smart TV (2021) İncelemesi

Herkese merhaba. Ben Ercan Uğurlu. Evet, bu videomuzda biraz televizyon teknolojilerinden bahsedeceğiz. Televizyonlarda gelinen nokta 8K çözünürlük olurken, panel teknolojilerinde de 2021 yılı ile beraber önemli değişiklikler oldu. Ancak baktığımızda henüz 4K yayınlar bile ana akım halini almış değil. Evet artık bir televizyon satın alırken 4K çözünürlükte olmasını ve akıllı özellikler içermesini tercih ediyoruz tamam ancak günün sonunda karasal yayın izleyeceğimizde, gelinen nokta yine HD çözünürlük. Ha, evet, özellikle pandemi ile birlikte televizyon izleme alışkanlığımızda eskisine nazaran bir değişiklik oldu. Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV, Hulu ve Exxen gibi platformlara üyelikler oluşturuldu, yine YouTube üzerinden 4K içerik tüketebilme olanağı da sağlanmış durumda pek tabii. Evet, aldığımız 4K çözünürlüklü televizyonlardan bu alanlarda faydalanabiliyoruz. Peki, ya 8K çözünürlük? Ne kadar gerekli?
8K Çözünürlük Ne Kadar Gerekli?
Piyasada ana akımda 8K video platformları olmadığı için ortalama bir kullanıcıya kalkıp da 8K televizyon önermek tabii ki zor. Çoğunlukla teknik demolar, 8K için özel olarak hazırlanan özel manzara çekimleri gibi görüntüleri tüketebiliyorsunuz bu tip 8K televizyonlarda. Ve yakın bir zaman içinde de bu çözünürlüğün standart halini alacağını söylemesi pek bir zor. Hatta standart bile olmayabilir.
Ancak öte yandan bundan yıllar önce SD yayınları izlemiş olanlar Full HD çözünürlükle ilk kez tanıştıklarında yaşadıkları şoku hatırlayacaklardır sanıyoruz. Full HD'den sonra 8K çözünürlükle ilk kez karşı karşıya gelmek de bir nevi benzer etki yaratıyor diyebiliriz. Tabii ki bunun ardında yalnızca çözünürlük yatmıyor; kullanılan panel ve görüntü motoru teknolojisi de büyük önem gösteriyor.
Televizyon Görüntü Teknolojileri
Yıllar öncesindeki tüplü televizyonlardan sonra gelen plazma TV'ler, LCD paneller, arkasından LED ve OLED teknolojisi, bugün yerini QLED'e bırakmış durumda. Arada pek çok fark bulunuyor ancak en temel fark olarak televizyon panelini boydan boya kaplayan LED'lerin oluşturduğunu söylemek mümkün tabii ki.
Görüntüyü oluşturan bu LED noktacıklar, QLED teknolojisiyle beraber, geleneksel bir LED 40'ta 1'i boyutuna indirgenirken, ayrıca ışığın dağıtımı için lens ya da LED'in sabitlenmesinde herhangi bir bir paket kullanılmıyor. Bunun yerine birçok LED'in bir arada bulunduğu son derece ince mikro tabakalar tercih ediliyor. Bunun sonucunda da karşımıza Quantum Matrix Teknolojisi çıkıyor ve bu da sıkıştırılarak bir araya getirilmiş LED'lerin ultra ince ve tam deneyimli olmasını ve bunun neticesinde de ortaya gerçekten üst seviye görselliğin sağlandığı bir panelin çıkmasına ön ayak oluyor. Arkamızdaki televizyon da tam olarak böylesi bir çalışmanın ürünü.
Samsung QN800A Neo QLED 8K Smart TV (2021)
Bu televizyon, Samsung'un QN800A Neo 8K Smart TV'si olarak anılıyor ve 2021 yılı modellerinden biri. Pek tabii ki Güney Koreli bir diğer panel üreticisi LG'nin de bu alanda önemli modelleri yer alıyor ve gerçekten de her 2 marka da görüntü performansı konusunda ortaya seyir keyfi fazlasıyla tatmin edici bir sonuç çıkartıyorlar.
QN800A Neo 8K Smart TV ile beraber bir süredir biz de 8K deneyimi yaşıyoruz. Daha önce fuar alanlarında, ürün tanıtımlarında da pek tabii ki karşılaştık, fakat bu denli uzun süre kullanmamıştık diyebiliriz. Günün sonunda, şahane bir görsellik sağlıyor mu, evet sağlıyor. Her açıdan iyi göründüğünü söyleyebileceğimiz bir görüntü üreten televizyon, derin siyah ve yüksek parlaklık seviyelerine erişebiliyor. Özellikle parlaklık seviyesinden fazlasıyla memnun kaldığımızı söylememiz lazım. Böylece programların yanı sıra spor müsabakaları izlerken aydınlık odalarda kullanım için mükemmel bir seçim. Bunda ekranda kullanılan Anti Reflection teknolojisinin de katkısı büyük. Böylece ekran, yansımalardan en az şekilde etkileniyor.
Performans Notları
Peki, 8K çözünürlük ile ne yapabildik? Aslına bakarsanız, az önce söylediklerimizden pek de ileri yol almak pek mümkün değil. YouTube'da bulunabilen 8K içerikler arasında oldukça zaman geçirdik ve bunun neticesinde de gerçekten iyi bir seyir keyfi sağlayabiliyorsunuz. Fakat yine aynı noktaya geri dönüyoruz; tüketilecek içerik oldukça sınırlı durumda. Ha, ancak şöyle bir şey var: Televizyonda kullanılan görüntü motoru Neo Quantum Processor 8K ve bununla beraber Çoklu Yapay Zeka görüntü yükseltme teknolojisi kullanılıyor. Yani bunun anlamı, 4K içerik görüntülediğinizde, 4K görüntüden bir tık daha iyi bir görüntü ile karşılaşıyorsunuz, fakat bunun da yine aradaki fiyat farkına değecek ölçüde olduğunu düşünmüyoruz, zira arada neredeyse 2 katı gibi bir fiyat farkı bulunuyor.
Bir diğer nokta ise oyun tabii ki. Evet bu tip üst seviye görüntü sağlayan bir televizyon karşısında oyun oynamama gibi bir durum söz konusu bile değil, hele ki elinizin altında bir PlayStation 5 olunca. Bilindiği gibi PlayStation 5'te 8K çözünürlük desteği mevcut, fakat şu an 8K çözünürlüklü bir oyun bulunmuyor. Yakın bir zaman içinde çıkacağı söylenen 1 -2 proje var, ancak bunlar da netlik kazanmış değil. Yani bu anlamda da yine şimdilik 4K'ya geri dönüyoruz.
Televizyonun oyun performansı ise yine ortaya harika bir sonuç çıkartıyor bu arada. HDMI 2.1 ve VRR desteği ile beraber, giriş gecikmesinin de inanılmaz derecede düşük olması ve mükemmel tepki süresi sağlamasıyla dev ekranda iyi bir oyun ekürisi arayanlar için ideal bir seçim olacaktır kanısındayız. Oyun Modu gibi güzel seçenekleri de bulunuyor. Zaten kullanılan Tizen işletim sistemi, hem geniş seçenekler sunuyor, hem fazlasıyla hızlı çalışıyor. Mesela televizyonu değerlendirdiğimiz süre içinde en uğrak yerimiz Ambient Mode oldu. Bu mod, televizyonu izlemediğiniz durumlardan tamamen ambiyans için kullanabilmenizi sağlayan çeşitli ortam görüntüleri içeriyor. Hal böyle olunca bunun neticesinde de genel hatlarıyla zaten memnun kalınmaması oldukça zor.
Tasarım ve Ses
Buna tasarım da dahil. Televizyonun tasarımı fazlasıyla ince yapıda ve neredeyse çerçevesiz bir deneyim sunacak ölçüde tasarlanmış. Bu arada Samsung televizyonlarda kullanılan yaygın yöntemlerden biri olan One Connect ile bağlantı sağlandığını da söyleyelim. Tüm bağlantılar bu kutu üzerinde yer alıyor ve bunu da tek kablo ile televizyona bağlıyorsunuz. İsterseniz bu kutuyu da televizyonun standının arkasına sabitlemeniz mümkün.
Bu arada bu alttaki hoparlör televizyona ait değil, ancak yine Samsung'un HW-A650 Soundbarı. Yanında harici bir subwoofer ile beraber geliyor ve 3 boyutlu çevresel ses, bas arttırma, çeşitli ses modları ve tabii ki oyun moduyla beraber geliyor. Televizyonu bununla beraber donatırsanız, evde mini bir sinema salonu sahibi olabileceğinizi net olarak söyleyebiliriz. Ha, televizyonda da dahili olarak 70W'lık hoparlör yer alıyor ve bunun da gayet iyi ses sağladığını söyleyebiliriz, ancak tabii ki bu Soundbar ile kıyas kabul görmez.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek, 8K ne kadar gerekli sorununun yanıtı şimdilik biraz belli gibi. Konuyu Samsung QN800A Neo 8K Smart TV üzerinden değerlendirme şansı bulduk; evet, bu model 8K çözünürlüğünde bir televizyon almak isteyenler için fazlasıyla iyi bir seçim olacaktır. Özellikle Soundbar'ı ile beraber tercih ederseniz, dediğimiz gibi evde şahane bir eğlence odası yaratabilirsiniz. Ancak günün sonunda konu bu çözünürlükten yararlanabileceğiniz içerik olduğunda, seçenekler daralıyor ve maliyet/fayda konusu daha fazla üzerinde düşünülmesi gereken bir hal alıyor. Bu televizyonun fiyatı yaklaşık 42 bin TL. Öte yandan yine QLED panel teknolojisine sahip 4K çözünürlüklü 65 inç boyutlu modellere baktığınızda arada önemli fark bulunduğunu da söylemek lazım. Bu anlamda tercih yine sizin olacak, ancak 8K sanki şu an biraz fantezi ögesi.
CHIP Online Notu: %87
+ Çok parlak 8K ekran
+ İnce tasarım
+ Görüntü kalitesi
+ Hızlı ve temiz arayüz
+ Güneş enerjili uzaktan kumanda
+ Ses performansı
- 8K içerik
- Yüksek fiyat
TEKNİK ÖZELLİKLER
- Panel: QLED
- Ekran Boyutu: 65"
- Çözünürlük: 8K
- İşletim Sistemi: Tizen
- Görüntü Motoru: Neo Quantum Processor 8K
- HDR: HDR10+
- Hoparlör: 70W
- Bağlantılar: HDMI (4 adet), USB (3 adet), Ethernet, Dijital ses, Wi-Fi6, Bluetooth 5.2
- Boyutlar: 1625 x 947 x 195 mm
- Ağırlık: 43.4 kg.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın