Samsung QN800A Neo QLED 8K Smart TV (2021) İncelemesi

Televizyonda 8K çözünürlük ne kadar gerekli? Samsung QN800A Neo QLED 8K Smart TV (2021) üzerinden 8K değerlendirmesi yapıyor ve görüntü teknolojilerine yakından bakıyoruz.

16 Kasım 2021 20:00

Ercan Uğurlu