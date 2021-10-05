Samsung, RAM Plus Özelliğini Amiral Gemisi Telefonlarına da Getirecek!

Son dönemde bazı akıllı telefonlarda RAM kapasitesinin sanal yolla artırıldığını gördük. OPPO telefonlarda da bulunan bu ek RAM desteğinin bir süre önce Samsung Galaxy A52s 5G'ye geldiğini sizlerle paylaşmıştık.
RAM Plus adı verilen bu özellik, Windows'un fiziksel bellek kapasitesine ek olarak depolama alanından bir miktar ödünç alıp bunu sanal RAM olarak kullanmasına benziyor.
Samsung, RAM Plus özelliğini geçtiğimiz ay Galaxy A52s modeli için bir güncelleme ile sunduğunda, bu özelliğin orta seviyeli telefonlara da geleceği neredeyse kesin gibiydi. Ama Güney Koreli şirket bununla yetinmeyecek gibi görünüyor.
Samsung, gelecek güncellemelerle beraber orta seviyeli akıllı telefonlarının yanı sıra RAM Plus özeliğini amiral gemisi akıllı telefonlarına da sunacak. Hatta bundan 12 GB RAM kapasiteli Galaxy Z Fold 3'ün de yararlanacağı ve böylece telefonun RAM kapasitesinin 16 GB'a ulaşabileceği belirtiliyor.
Yeni RAM Plus özelliğinin modellere yayılması için gelecek güncellemeleri beklememiz gerekecek.
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