Samsung S-Ray, Kulaklıkların Yerine Geçebilir

Sadece sizin duyacağınız şekilde ses dalgaları yayabilen Samsung'un özel hoparlörü, kulaklıkları tarihe gömebilir!

Samsung S-Ray, Kulaklıkların Yerine Geçebilir

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