Samsung S-Ray, Kulaklıkların Yerine Geçebilir
Sadece sizin duyacağınız şekilde ses dalgaları yayabilen Samsung'un özel hoparlörü, kulaklıkları tarihe gömebilir!
Kablolu kulaklıkların sizi olduğunuz yere çivilemesi ya da kablo dolanması sorunlarını ortadan kaldırmak için kablosuz kulaklıklar geliştirildi. Şimdiyse Samsung bu trendi bir adım daha öteye götürüyor ve kulağınıza hiçbir aksesuar takmadan özel şekilde tek başınıza müzik dinlemenizi mümkün kılacak yeni bir teknolojiyi tanıtıyor.
S-Ray ses teknolojisi sayesinde, tıpkı bir odaklanmış lazer ışını gibi ses belli bir alana odaklanabiliyor, bu sayede sadece hedeflenen kişi sesi duyabiliyor. Ultrasonik modülasyon adlı bu teknoloji aslında çok da yeni bir teknik değil, ancak günlük hayatta kullanıma uygun hale getirilmesi çok kullanışlı olabilir.
Ortak çalışma alanlarında kulaklık kullanmadan ve ses kirliliği yaratmadan müzik ya da herhangi sesli bir medyayı dinleyebilmek harika olabilir. S-Ray şimdilik halen gelişim aşamasında. Ses kalitesi, üretim teknikleri ve maliyetleri gibi sorunlar çözülene kadar beklememiz gerekebilir.
Ali Ruhi Öztürk
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