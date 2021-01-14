Samsung, S21 Tanıtımı Öncesinde, Galaxy A32 5G'yi Sessiz Sedasız Tanıttı

Samsung, bugün Türkiye saati ile 18.00'da Galaxy S21 serisi akıllı telefonlarını tanıtacağı Unpacked etkinliğini düzenleyecek. Ama bu etkinlikten 1 gün önce, sürpriz bir şekilde yeni bir Galaxy telefon tanıtıldı. Galaxy A32 5G, uygun fiyatlı bir 5G telefon olmayı hedefliyor.
Galaxy A32 5G, tabii ki amiral gemisi özelliklerini taşımıyor. Telefonda 8 çekirdekli bir işlemci kullanılıyor ancak bu işlemcinin üreticisi açıklanmış değil. Ancak bu işlemcinin, Mediatek Dimensity 700 serisi olduğu düşünülüyor. Dahili depolama alanı 128GB ve bellek kartı desteği bulunuyor. RAM miktarı ise, 4 ve 8GB arasında, seçime göre değişiyor.
6.5 inç'lik ekranın çözünürlüğü sadece 720p (HD Plus). Telefon, bu açıdan rekabetin biraz gerisinde kalıyor. Ama arkada bizi bekleyen dörtlü kamera sisteminin etkileyici göründüğü kesin. Bu sistemi 48 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş açı kamera, 5 megapiksellik makro kamerası ve 2 megapiksellik derinlik kamerası oluşturuyor. Ön kamra ise, 13 megapiksel çözünürlüğe ve f/2.2 diyafram değerine sahip.
Her ne kadar telefonun "ucuz" olacağı söylense de, fiyatı açıklanmış değil. 2021 yılı içerisinde bu segmente giriş yapacak farklı markaların farklı 5G telefonları da olacağı kesin. Bu yüzden A32'nin piyasadaki şansının ne kadar olacağını kestirmek şu an için güç görünüyor.
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