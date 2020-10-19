Samsung S21 Tasarımı İnternette İlk Kez Göründü

Samsung Galaxy S21 (adı alternatif olarak Galaxy S30 da olabilir) Ocak ayı başlarında gelecek gibi görünüyor. @OnLeaks tarafından yayınlanan yeni bir sızıntı haberinde yeni telefonun neye benzeyeceğine dair ipuçları yer alıyor. @OnLeaks sızıntılar konusunda oldukça başarılı bir servis, bu yüzden bu görüntülerin gerçeğe çok yakın olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Fotoğraflara baktığımızda, arka kamerada büyük bir tasarım değişikliği olduğunu fark ediyoruz, kamera ünitesi cihazın üst köşesini sarıyor gibi görünüyor. Bizim ilk izlenimlerimiz oldukça olumlu, ancak elbette bu her kullanıcıya göre değişecektir.
Yeni tasarım bize telefonların arka tarafında sol üst köşeye yerleştirilmiş Galaxy S20 ve Note 20 arka kameralarının evrim geçirdiğini gösteriyor. Bir değişiklik yapıldığı kesin.
Ön tarafta, telefonun estetik görünümü açısından pek bir şey değişmiş gibi görünmüyor. Hem Galaxy S20'de hem de Note 20'de gördüğümüz gibi, ekranın üst kısmının ortasındaki kamera deliği yerini koruyor. Ön ekranın köşeden köşeye "kabaca" 6,2 inç olduğu söylenirken, genel boyutlar 151,7 mm x 71,2 mm x 7,9 mm şeklinde. Kamera çıkıntısı görünüşe göre telefonun kalınlığına fazladan 1,1 mm ekliyor.
Yine aynı kaynaktan alınan bilgiye göre, lansman Ocak ayında gerçekleştirilecek. Bu da Samsung'un normalde Galaxy S serisi telefonlarını piyasaya sürdüğü tarih bir ay öncesine çekilmiş demek. Samsung büyük ihtimalle bu kararı 2021'de rakiplerine göre avantajlı bir başlangıç ??yapmak için aldı. Dedikodulara göre, Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S20 şeklinde giden 10'ar basamaklı atlamayı bu modelde yapmayacak ve yeni modeli Galaxy S21 adıyla piyasaya sürecek.
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