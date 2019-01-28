Samsung Şarj Cihazları Parlaklığını Kaybedecek

Samsung'un çevre için attığı olumlu adımlar, firmanın ürünlerinin görünümünü ve ambalajını böyle etkileyecek!

Samsung Şarj Cihazları Parlaklığını Kaybedecek

Samsung, ürünlerinde kullandığı plastik paketleri kağıt ve diğer sürdürülebilir maddelerle değiştireceğini söyledi.

Samsung ürünlerinde ve aksesuarlarında kullanılan plastik ambalajlar, 2019'un ilk yarısından itibaren yerini geri dönüştürülmüş/biyo temelli plastik ve kağıda bırakacak. Değişiklikten şarj cihazları da etkilenecek ve bu cihazlar, artık parlak değil mat bir gövdeye sahip olacak. Şarj adaptörlerindeki plastik koruyucu film de artık kullanılmayacak.

Sürdürebilirlik adımı, TV'ler, buzdolapları, klimalar, çamaşır makineleri ve mutfak eşyalarını da kapsıyor. Bu cihazların yüzeyini korumak üzere kullanılan plastik paketler, yerini geri dönüştürülmüş maddelerden yapılmış torbalara bırakacak. Samsung'un yalnızca global çevre kuruluşları tarafından onaylanmış fiber maddelerini kullanacağı belirtiliyor.

Geçişin kademeli olacağı ve firmanın orta vadede, gelecek sene yalnızca global kuruluşlar tarafından onaylanan kağıt ambalajları kullanacağı söyleniyor. Firma, 2030 itibariyle 500.000 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanmayı planlıyor.

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