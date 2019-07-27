Samsung: Şarj Paylaşımı Size Sevgili Bulabilir
Samsung'un alışılmadık araştırması, Samsung telefonunuzun size "sevgili bulabileceğini" ima ediyor.
Samsung'un yaptığı bir araştırmaya göre Avrupalı kullanıcıların yüzde 35'i, birinden nakit para almaktansa telefonunun tam şarjlı olmasını tercih ediyor. Araştırmanın bilimsel bir dayanağı olup olmadığı tartışmalı, ancak devamında gelen cevaplar bunun kadar ilginç.
Araştırmaya göre Wireless PowerShare (telefonla telefonu şarj etme işlevi), sadece cihazlar arasında elektrik alışverişi yapmakla kalmıyor, insanlarla olan gerçek ilişkinizi belirliyor. Araştırmaya göre Avrupalıların sadece yüzde 14'ü pil gücünü yabancılarla paylaşmayı tercih ediyor. Yüzde 39'u iş arkadaşlarıyla pil gücü paylaşımını kabul edeceğini söylerken yüzde 72'si, pil gücünü bir aile üyesine feda edebileceğini belirtiyor.
Samsung Almanya'ya göre Avrupalıların yüzde 62'si, bir miktar pil için bir yabancıya kahve ısmarlayabileceğini söylüyor. Yüzde 7'si ise Wireless PowerShare ile güç paylaşan bir yabancıyla çıkabileceğini söyleyecek kadar cesaretli.
Araştırmadan çok Samsung reklamına benzeyen anket, 6.500 kişiyle yapılmış. Samsung, araştırmayla telefonunun kablosuz şarj özelliğinin sevgili bulmanızı kolaylaştıracağını ima ederek kendi hesabına birkaç puan katıyor olabilir. Araştırma masum gibi görünse de, bir yandan akıllı telefonlar tarafından adeta ele geçirildiğimizi ve sosyal medyayı kaydırmayı gerçek ilişkilere tercih edebileceğimizi de gözler önüne seriyor.
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