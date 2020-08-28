Samsung'u Sevindiren Haber, İngiltere'den Geldi

Yayınlanan son satış analiz raporlarına göre İngiliz tüketiciler arasında en çok tercih edilen akıllı telefon markasının Samsung olduğu ortaya çıktı.

  • Ercan Uğurlu
İngilizler'in Bir Sonraki Seçimi Samsung Oldu

Her ne kadar COVID-19 sebebi ile akıllı telefon satışları bu sene oldukça düşüş göstermiş olsa da, Samsung, 2020'nin 2'inci çeyreğinde yüzde 18.5 Pazar payıyla dünyanın en büyük akıllı telefon markası olmayı başardı. Güney Koreli şirkete en büyük ilgi ise İngilizlerden gelmiş gibi görünüyor

Analiz şirketi Counterpoint Research'ün yaptığı araştırmaya göre, araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu Samsung'u tercih ediyor. Ankete katılanların tam yüzde 82'si bir sonraki akıllı telefon alışverişinde Samsung'u tercih ederken, Güney Koreli şirketi sırasıyla Apple ve Huawei takip ediyor.

Öte yandan pazar payı açısından şu an İngiltere pazarında Apple lider. İngiltere'de yüzde 50'lik pazar payına sahip olan Apple'ı yüzde 24 ile Samsung takip ediyor. Ancak görünen o ki, İngilizlerin büyük çoğunluğu bir sonraki telefonlarını Apple'dan değil, Samsung'dan alacaklar. Elbette Huawei de potada yer alıyor.

Counterpoint Research'te Kıdemli Analist Pavel Naiya, Samsung'un özellikle promosyonlarıyla başı çektiğini söylerken, İngiltere'de kullanıcıların satın alım tercihlerinde pil ömrü, fiyat ve malzeme kalitesinin büyük rol oynadığını ifade ediyor.

Samsung, kısa bir süre önce Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy Z Flip 5G'yi İngiltere'de de piyasaya sürdü. Önümüzdeki ay ise Galaxy Z Fold 2 5G'yi satışa çıkartmayı düşünüyor.

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