Samsung, Şimdi de 768 GB DDR5 RAM'lerin Peşinde!

2021 yılının 2'inci çeyrek sonuçlarını açıklayan Samsung, bu çeyrekten de pek çok alanda yine iyi sonuçlarla ayrılırken, bu bir istisna değil elbette. Zira şirketin özellikle üst düzey sunucu ve yüksek performanslı bilgi işlem pazarı için tasarladığı DRAM ürünleri söz konusu olduğunda, bu bölümde sürekli bir büyümeye gittiğini görüyoruz.
Güney Koreli şirketin planı da bu yönde ilerleme üzerine. Bunun neticesi olarak da elindeki kaynaklarını, ürün potansiyelini geliştirme üzere kullanan şirket, geçtiğimiz mart ayında endüstrinin ilk 512 GB DDR5 bellek modülünü duyurmuştu. Bir sonraki hedef ise 768 GB.
Güney Koreli dev, yakın bir gelecekte 24 Gb DRAM yongalarını kullanarak 768 GB DDR5 bellek modülü üretme hazırlığına da şimdiden başlamış durumda. Açıklama direkt olarak Samsung temsilcisi tarafından gelirken, 24 gigabit DDR5 ürününün geliştirildiği ifade ediliyor.
Bununla özellikle bulut tabanlı sunucuların taleplerini karşılama niyetinde olan Samsung'un öte yandan 14nm DDR5 modüllerini örneklediğini açıklayan Samsung yetkilisi, bunun Intel'in Alder Lake işlemcileri için tasarlandığını da öne sürüyor. Muhtemelen bu yeni bellekleri 27 – 28 Ekim tarihlerinde Intel inovasyon etkinliğinde göreceğiz.
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