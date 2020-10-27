Samsung, Sıradaki Katlanabilir Cebi Galaxy Z Fold 3'e S Pen Ekleyecek

Samsung'un katlanabilir akıllı telefon serisi Z Fold'un bir sonraki modeli Galaxy Z Fold 3'e S Pen takviyesinde bulunabileceği söyleniyor. Ancak bunun için önünde engeller var. İşte bilinenler!