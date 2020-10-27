Samsung, Sıradaki Katlanabilir Cebi Galaxy Z Fold 3'e S Pen Ekleyecek

Samsung'un katlanabilir akıllı telefon serisi Z Fold hızla genişliyor. Galaxy Fold ve akabinde gelen Galaxy Z Flip'ten sonra şirket Galaxy Z Fold 2'yi de piyasaya sürdü. Bu arada şu an Galaxy Z Fold 2 elimizde ve testleri sürüyor, yakın zaman içinde detaylı Galaxy Z Fold 2 incelemesi ile telefonun detaylarından sizlere bahsedeceğiz.
Galaxy Z Fold serisi hakkında yeni bir iddia, Galaxy Z Fold 3'te S Pen olacağına ilişkin. Peki, katlanabilir ekranlı bir telefonda S Pen çalışabilir mi?
Aslında Samsung'un bunu sağlaması için önünde yapması gereken bir engel var. Samsung'un S Pen'in Fold serisiyle çalışabilmesi için S Pen kaleminde kullanılan teknolojiyi, elektromanyetik rezonans (EMR) teknolojisinden aktif elektrostatik çözüm (AES) teknolojisine geçirmesi gerekiyor. Ve gelen bilgilere göre ise Samsung şu sıralar bununla meşgul.
Son kullanıcı deneyimine gelince ise aslında EMR ve AES arasında çok büyük bir fark yok. Üretim açısından bakıldığında ise EMR daha ucuz, fakat Samsung'un bu teknolojisi esnek ekranlara entegre etmesi daha zor olduğu için AES teknolojisi üzerinde çalışılıyor.
Samsung'un ayrıca Galaxy Z Fold 2'de kullanılan 30 mikrometre ultra ince camı, Galaxy Z Fold 3'te 60 mikrometreye çıkartmaya çalıştığı da gelen bilgiler arasında. Ekran bu şekilde S Pen darbesine dayanabilecek.
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