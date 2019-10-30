Samsung, Slofie'ye Özendi

Apple'ın iPhone 11'e eklediği "slofie" işlevinin Samsung Galaxy telefonlara da geleceği ortaya çıktı!

Samsung, Slofie'ye Özendi

iPhone 11'in tanıtımında bahsedilen özelliklerden bir tanesi, ön kamerayla ağır çekim selfie'ler çekmenizi sağlayan "slofie" idi. Çoğu tarafından gereksiz bir işlev gibi görünse de Samsung, bu işlevi Galaxy telefonlarına getirmeye hazırlanıyor.

Samsung'un hayran sitesi SamMobile'ın keşfine göre One UI 2'nin beta sürümü, ön kamerayla kendi fotoğrafınızı çekerken ağır çekim görüntüler kaydetmenize izin veriyor. Bu sayede saçınızı sallarken, gülerken veya herhangi bir şey yaparken ağır çekim videolar kaydedebiliyorsunuz. Telefonların ön kameraları, arka kamera kadar güçlü olmadığından Samsung'un Super Slow Motion moduna yetişmiyor, ancak standart videodan daha fazla kare yakalıyor.

One UI 2 beta, herkese açılmadığından Samsung Galaxy'nin Slofie işlevi şu an kısıtlı sayıda kullanıcıya açık. Ancak final sürümün gelmesiyle önümüzdeki aylarda herkese açılması beklenebilir.

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