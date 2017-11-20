Samsung SM-W2018'i İncelediler!
Samsung'un kapaklı amiral gemisi telefonu, daha tanıtılmadan videoda "incelendi"!
Samsung'un katlanabilen bir amiral gemisi geliştirdiği, geçen günlerde sızan sayısız görüntü sayesinde artık bir sır değil. Şimdi ise SM-W2018'e ait bir ön inceleme videosu internette dolaşmaya başladı.
İnceleme videosu, telefonun metal ve cam gövdesinin oldukça hoş bir görüntüye sahip olduğunu gösteriyor. Samsung'un elde etmeye çalıştığı endüstriyel hissiyat, ortaya gayet şık bir telefon çıkarmış. Teknik özelliklere baktığımızda ise çift 4,2 inç Full HD ekrana sahip telefonun Snapdragon 835 işlemci, 6GB RAM ile geldiğini görüyoruz. Bu güçlü özelliklerin yanında telefonun 64GB'lık bir depolama alanı ve 2.300mAh kapasiteli bir pili bulunuyor.
SM-W2018, Çin'de 1 Aralık'ta tanıtılacak. Cihazın fiyatı, dedikodulara göre 2.000 dolar civarında olacak.
Zeynel A. Öztürk
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