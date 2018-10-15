Samsung SM-W2019'un Görüntüleri Sızdı
Bize uğrama ihtimali düşük gibi görünse de, Samsung'un günleri sayan yeni amiral gemisi telefonunun görüntüleri sızdı...
Samsung bu yıl bir kapaklı telefon daha çıkaracak. Kapaklı telefon devri ülkemizde sona ereli çok oldu ama, Samsung son yıllarda Çin ve Güney Kore'de her yıl yüksek kalitede bir kapaklı telefon çıkarıyor ve yeterince alıcı buluyor. Aslında bu son telefon kamera özellikleri bakımından Galaxy S9'dan geride sayılmaz. Serinin telefon telefonu olacak SM-W2019, Çin'in başlıca sertifikasyon kuruluşu olan TENAA'da sızdırıldı. Ayrıca, bu hafta başlarında Wi-Fi sertifikası aldıktan sonra "Lykan" kod adı altında bir Bluetooth sertifikasyonu da almıştı.
SM-W2019'un tasarımında beklenmedik birşey yok. İki ekran, geleneksel tuş takımı, gezinme düğmeleri ve özel bir Bixby tuşu var. SM-W2019'nin Snapdragon 845 ve resimlerin gösterdiği üzere çift arka kamera ile gelmesi bekleniyor. Çift diyaframlı bir kameraya ek olarak, Galaxy Note 9'da tanıtılan AR Emoji, Scene Optimizer ve Flaw Detection özellikleri gibi özelliklere de sahip olması bekleniyor. Ekranlar muhtemelen AMOLED Full HD çözünürlükte olacak. Wi-Fi sertifikasından anlaşılana göre, Android 8.1 Oreo ile gelecek ve Android 9.0 Pie güncellemesinin ise piyasaya çıkışından birkaç ay sonra gelmesi bekleniyor.
Samsung W2018 geçen sene Aralık ayında piyasaya sürülmüştü, bu yüzden Samsung SM-W2019 için benzer bir piyasaya çıkış zamanı bekleyebiliriz. Gerekli sertifikaların çoğunu aldığını düşündüğümüzde bu daha da erken olabilir, ancak şimdilik bu yönde herhangi bir tüyo yok. Elbette, dünyanın pek çok yerinde satışa sunulmayacak olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Yavuz Alp Şimşek
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın