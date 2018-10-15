Samsung SM-W2019'un Görüntüleri Sızdı

Bize uğrama ihtimali düşük gibi görünse de, Samsung'un günleri sayan yeni amiral gemisi telefonunun görüntüleri sızdı...

Samsung SM-W2019'un Görüntüleri Sızdı

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