Samsung son derece ciddi suçlamalarla yüz yüze!
Samsung'un yönetim kurulu başkanı ve şirketin 27 ortağı, ilginç iddialarla karşı karşıya kaldı!
Samsung Electronics'in aleyhine, anayurdu Güney Kore'de soruşturma açıldı. Lee Sang-Hoon, İsçi Sendikası'nın şikayetleri üzerine araştırma yürüten Savcılar Kurulu'nun eylemlerini sabote etmekle suçlanıyor. Lee Sang-Hoon yanlız değil, Hoon'un yanı sıra, ona destek olan 27 farklı şirketin yöneticileri de suçlamalarla yüzleşmek zorunda. Bahsi geçen şirketlerin çoğu Güney Kore'de yer alıyor. Birkaç firma ise Amerika, Batı Avrupa ve Çin'de konumlanmış durumda.
Güney Kore yönetimi, 2013 yılında yürürlüğe koyduğu kanunla, şirketlerin sendika faaliyetlerine sekte vurmasını engellemişti. Ancak bu kanunu umursamayan pek çok şirket oldu.
28 şüphelinin arasında Samsung'un diğer bir üst düzey yöneticisi Jay Y. Lee de yer alıyor. Bilindiği üzere Jay Y.Lee "yolsuzluk davası" nedeniyle hapis cezasına çarptırılmış ve kısa süre önce(5 Şubat 2018 tarihinde) tahliye edilmişti. Samsung yöneticilerinden bazıları ise yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla kendilerini mahkeme salonunda buluyorlar. Lakin, bazı kişilerin hatası nedeniyle şirketi suçlamak fazlasıyla yersiz.
Barış Terun
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın