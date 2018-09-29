Samsung son derece ciddi suçlamalarla yüz yüze!

Samsung'un yönetim kurulu başkanı ve şirketin 27 ortağı, ilginç iddialarla karşı karşıya kaldı!

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