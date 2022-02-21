Samsung, "Sorunsuz Güncellemeyi" Galaxy S22'de de Atladı...

Android güncellemeleri özellikle Samsung cihazlarda daha hızlı ve düzenli hale geliyor. Ancak Samsung, Android'in yıllar önce tanıtılan daha hızlı ve daha güvenli "Sorunsuz Güncellemeler" özelliğini hala benimsemedi ve Galaxy S22 bu çizgiyi sürdürüyor.
Peki, bahsedilen bu "Sorunsuz Güncellemeler" nedir?
Sistem güncellemeleri için A/B bölümlerinin kullanılması, telefonun bir güncellemeyi siz kullanmaya devam ederken yüklemesini ve yeniden başlatmanın ardından değişikliklerin gerçekten uygulamasını sağlar. Bu, bir güncelleme yüklenirken telefonun birkaç dakika veya daha uzun süre hizmet dışı kalmaması gibi kullanıcıya yönelik bir rahatlık ve kurulum sırasında bir şeyler ters giderse, telefonun önceki yazılımına geri dönebilme güvenliğini içeriyor.
Samsung, daha önce Galaxy S21 serisiyle benimsemediği bu özelliği, Galaxy S22'de de benimsememiş. Zira Galaxy S22 Ultra'nın sistem dosyalarında, sanal A/B bölümlerinin desteklendiğine dair hiçbir belirti olmadığı doğrulanmış durumda. Bu bir eksiklik olurken, diğer yandan Samsung'un güncellemeler konusunda hassas olduğu da biliniyor. Zira Samsung, son dönemde yazılım yükseltme konusunu yalnızca üst düzey cihazları için değil, tüm cihazlarını kapsayacak şekilde gerçekleştiriyor. Hatta Samsung'dan bu konuda yeni gelen bir haber de var.
Belirli Galaxy cihazları için 4 nesil boyunca güncelleme desteğini standart hale getirdiğini açıklayan Samsung, Dört nesil 'One UI' ve beş yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak Galaxy cihazlarını şu şekilde duyurdu:
- Galaxy S Serisi: Galaxy S22, S22+, S22 Ultra'nın yanı sıra Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE ve yeni çıkacak S serisi cihazlar
- Galaxy Z Serisi: Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 ve yeni çıkacak Z serisi cihazlar
- Galaxy A Serisi: yeni çıkacak olan A serisi cihazlardan bazıları
- Galaxy Tabletler: Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra ve yeni çıkacak Tab S serisi cihazlar
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