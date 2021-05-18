Samsung'dan "Sudan Ucuz" Bir 5G Galaxy Telefon Geleceği İddia Edildi

Samsung, yılın başlarında Galaxy A32'yi piyasaya sürerek 5G telefonlarının fiyatlarını daha uygun seviyelere indirdi ve şimdi de hızlı kablosuz bağlantıyı tamamen sıradan hale getirmeye hazırlanıyor. Sıklıkla ipuçları veren Ishan Agarwal tarafından 91mobiles'a gönderilen yeni bilgilerin arasında, daha da düşük fiyatlı bir cihaz olan Galaxy A22 5G'nin basın görüntüleri ve özellikleri bulunuyor. Uygun fiyatlı 5G telefon, plastik gövdesi, üç arka kamerası (48MP, 5MP ve 2MP) ve damla şekilli selfie kamerası çentiğiyle kendini gösteren bir cihaz olmasa da, teknik özellikleri alıcıları cezbetmesine yardımcı olabilir.
Galaxy A22 5G'nin, bir MediaTek Dimensity 700 çipi ile çalışacağı ve 6.4 inç (1080p) LCD ekran kullanarak maliyetleri düşürmeyi planlamasına rağmen, 5.000mAh'lik bir bataryaya sahip olacağı bildiriliyor.
Telefonun bir de LTE sürümü olack ve bu sürüm daha güçlü özellikler sunacak. 5G'yi tercih etmeyecek olan potansiyel alıcılar, bir AMOLED ekran ve 2MP'lik dördüncü arka kameraya sahip olacak.
Agarwal, her iki A22 modeli için de fiyat ve kullanılabilirliği öğrenebilmiş değil. Ama yeni telefonun, ABD'ye ulaştığında Galaxy A32 5G'nin 280 dolarlık resmi fiyatının altına olacağı kesin ve bu Samsung'un tipik agresif indirimlerinden önceki fiyat olacak. Şu anda ABD'de A32 5G'yi 205 dolara kadar inen fiyatlarda bulmak mümkün olduğu için A22'nin kolaylıkla 200 dolardan daha düşük bir fiyata inmesi söz konusu olabilir.
Telefon hakkında detaylı bilgilere ve tanıtım tarihine, tabii ki Samsung resmi açıklama yaptığında ulaşabileceğiz...
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