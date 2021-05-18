Samsung'dan "Sudan Ucuz" Bir 5G Galaxy Telefon Geleceği İddia Edildi

Samsung, 5G telefonların fiyat çıtasını daha da aşağıya çekecek yeni bir Galaxy akıllı telefon üzerinde çalışıyor olabilir. İşte Galaxy A 22 hakkında ortaya atılan yeni iddia ve fazlası...

18 Mayıs 2021 15:02

Levent Öztürk