Samsung, Sürpriz Bir Telefon Tanıtabilir
Yeni bir sızıntıya göre Samsung, Galaxy Note 10'un dışında sürpriz bir telefonu daha 2019'un sonlarına doğru tanıtabilir!
Samsung'un 2019'un ikinci yarısında Galaxy Note 10'u ve Galaxy Fold'u piyasaya sürmesini bekliyoruz. Ancak yeni dedikoduya göre firma, bir sürprizi bizden saklıyor.
İsabetli sızıntılarıyla tanınan @UniverseIce, Samsung'un 2019'un ikinci yarısında Note 10 ve Fold dışında bir telefonu satışa sunacağını söylüyor. Bu telefonun hangisi olduğuna dair bir işaret yok ancak dedikodulardan tahmin yürütmek mümkün.
Believe me, the most creative Samsung smartphone in the second half of 2019 is not Fold or Note10, you just have to wait, don't ask me more.— Ice universe (@UniverseIce) May 21, 2019
"Yaratıcı" bir cihaz diye bahsedilse de Nisan'daki etkinlikte yeterince Galaxy A telefonu tanıtıldığından, bunun yeni bir Galaxy A telefonu olma ihtimali düşük. Galaxy A70'in 64MP kamerayla geleceğini duymuştuk, ancak "yaratıcı" bir telefonun yüksek megapikselden daha fazlasını sunmasını bekleriz.
Tweet'teki ipucu, yeni bir katlanan telefon hakkında olabilir. Samsung'un birkaç yeni katlanabilen telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak Galaxy Fold'da çıkan dayanıklılık sorunları, Samsung'u yeni bir katlanan telefon için acele etmekten alıkoyabilir.
Bahsedilen telefon, Galaxy Note 10 Pro veya bir başka büyük ekranlı telefon olabilir. Sızıntı "Note 10 değil" dese de "Note 10 Pro değil" demiyor ve Note 10 ile beraber bir Note 10 Pro'nun gelmesi bekleniyor. Tabi bu noktada yanılıyor da olabiliriz.
Bu "yaratıcı" telefonun hangisi olduğu ortaya çıktığı anda sizlerle paylaşacağız.
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