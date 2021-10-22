Samsung'un Tam 61 farklı Telefonu Modeline Satış Yasağı Getirdiler!

En büyük rakibi Çinli Xiaomi'nin pazar payı açısından birkaç ekstra puan kazanabilmiş olmasından dolayı, Samsung'un akıllı telefon işi bu yazın başlarında Rusya'da çok iyi değildi. Samsung, ülkede Galaxy M52 5G ve M22'nin piyasaya sürülmesinin Xiaomi ile olan bu açığı kapatacağını umuyordu, ancak şimdi şirketin çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.
İsviçreli şirket SQWIN SA'nın dava açmasının ardından bir Rus mahkemesi, Samsung'un Rusya'da 61 akıllı telefon modelini ithal etmesini ve satmasını yasakladığı bildirildi. Şirket, Samsung Pay platformunun Rusya'da dosyalanan bir elektronik ödeme sistemi patentini ihlal ettiğini iddia ediyor.
Reuters'in RIA haber ajansına dayandırdığı habere göre, SQWIN SA davayı bu yılın başlarında açtı ve 27 Temmuz'da mahkeme bir karara vardı. O sırada, bu iddiadan hangi akıllı telefon modellerinin etkilendiği belli değildi ve SQWIN SA, Ağustos ayında mahkemede yaptığı bir açıklama ile 61 Samsung telefonunun Rusya'da yasaklanabileceğini netleştirdi.
Karar henüz yürürlüğe girmedi ve Rus mahkemesi, Samsung'un bir ay içinde itiraz etme hakkına sahip olduğunu açıkladı. Sonucu zaman gösterecek olsa da, Samsung'un işinin zor olduğu bir gerçek. 61 akıllı telefon modeli en son raporda listelenmedi, ancak bu sayı muhtemelen Samsung Pay platformunu destekleyen hemen hemen tüm Galaxy telefonlarını kapsayacak kadar büyük bir hizmet...
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