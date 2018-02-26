Samsung Tarayıcı Şov Yapıyor!
Samsung'un kendi internet tarayıcısı olan Samsung Internet, Google'ın Chrome'unu tehdit etmeye başladı!
- Levent Öztürk
Samsung telefonlarda yüklü olarak sunulan uygulamaların arasında kullanıcılar tarafından en az rahatsız edici olarak gözükenin Samsung Internet olduğu söylenebilir. Hatta pek çok kullanıcı, bu tarayıcıyı Google'ın kendi seçeneğine tercih ediyor. Sevilen Samsung Internet Tarayıcısı artık Google Play Store üzerinde 500 milyon yüklemeye sahip ve bu sayı artmaya devam ediyor.
Her ne kadar bu sayı çok yüksek gözükse de, uygulamanın tüm Galaxy telefonlarda yüklü olarak sunulduğunu unutmamak gerekiyor. Tabii ki Samsung'un uygulamayı diğer markalara da açmış olmasının bu sayıya yardımcı olduğu da gerçek.
Samsung Internet, reklam engelleyici, gece modu, güvenli gizli mod ve eklenti desteği gibi etkileyici bazı özelliklere sahip. Ayrıca uygulamanın en son güncellemesi ile beraber Hindistan ve Çin gibi ülkelerdeki kullanıcılara özel konum odaklı özellikler de sunuluyor. Uygulama Chromium kodu üzerine kurulmuş durumda ve diğer Android tarayıcılarına göre göreceli olarak daha iyi bir şekilde çalışıyor.
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