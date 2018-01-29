Samsung, Telefon Kilidi Açma Yolunu Değiştiriyor!

Samsung'un yeni patenti, telefonunuzun kilidini açarken kullanabileceğiniz, bugüne dek kimsenin aklına gelmeyen bir yöntemi gerçeğe dönüştürebilir!

Telefon kilidi açmanın yeni yolu

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