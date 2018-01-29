Samsung, Telefon Kilidi Açma Yolunu Değiştiriyor!
Samsung'un yeni patenti, telefonunuzun kilidini açarken kullanabileceğiniz, bugüne dek kimsenin aklına gelmeyen bir yöntemi gerçeğe dönüştürebilir!
Büyük markalar, telefon kilit sistemlerini, parola ve desenleri geride bırakmak için ellerinden geleni yapıyor. Parmak izi okuyucular, iris tarayıcıları ve yüz tanıma sistemleri son birkaç yıl içerisinde yaygın hale geldi. Ancak görünüşe bakılırsa markalar yeni kilit sistemleri bulmak konusunda yorulmak bilmiyor. Samsung'un yeni patenti, kullanıcının kan akışı düzenini ölçerek onu tanımayı amaçlıyor.
"Kan Akışı Parametrelerine Dayalı Gerçek Zamanlı Kimlik Doğrulaması" adlı patent başvurusu Haziran 2016'da yapıldı. Patent, telefon ya da akıllı saatlerin özel bir takım algılayıcılar kullanarak kullanıcıyı tanımlayabildiğini anlatıyor.
Eğer bu patent teorideki gibi düzenli ve güvenilir şekilde çalışırsa, özellikle akıllı saatler için çok faydalı olabilir. Samsung Pay için Samsung akıllı saatler kullanılabiliyor, eğer bu teknoloji gelecek akıllı saatlere entegre edilebilse, saat ile Samsung Pay kullanmak çok akıcı bir hale gelecektir.
Bu teknoloji sayesinde telefonunuzun sizi tanıması için onun çerçevesine dokunmanız yeterli olabilir. Entegre sensörler sayesinde telefonunuz dokunan kişinin siz olduğunu hemen anlayacaktır.
Tabii ki bu varsayımlar tamamen kağıt üzerinde çalışıyor. Eğer bu teknoloji fiyat/performans olarak iyi değerler sunmazsa hiç bir zaman gerçek olmayabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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