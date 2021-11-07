Samsung, Telefon Satışlarıyla ABD'de Yine Apple'In Ensesinde!

Samsung, ABD'deki pazar payında Apple'ın ardından ikinciliğini korumayı başarırken, LG'nin pazardan çekilişi en çok Motorola'nın işine yaradı.

  • Ercan Uğurlu
Samsung, ABD'de yine Apple'ın ensesinde

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