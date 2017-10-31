Samsung, Tüm CEO'larını Değiştirdi!
Samsung, yönetim kademesinde yaptığı büyük değişiklikleri duyurdu!
Bu sene Galaxy S8, Galaxy Note 8, Gear Sport gibi önemli cihazlar tanıtan Samsung'ta perde arkasında da büyük değişiklikler yaşanıyor. Bu değişikliklerin en yenisi olarak Samsung, tüm CEO'larını değiştireceğini ve bunun hemen yürürlüğe gireceğini duyurdu.
Samsung Electronics'in üç yeni ortak CEO'su, Başkan Kinam Kim, Hyunsuk (HS) Kim ve Dongjin (DJ) Koh'tan oluşuyor. Bu yöneticiler, sırasıyla Başkan Yardımcısı Oh-Hyun Kwon ve Başkan Boo-Keun Yoon, Başkan Jong-Kyun Shin'in yerini alacaklar.
1981'den bu yana Samsung'ta bulunan Kinam Kim, Samsung Display'in CEO'su olarak da görev yapmaktaydı. HS Kim ise Samsung'ta 11 yıl peş peşe TV satışı işinin liderliğini yaptı. DJ Koh'un ismi size tanıdık gelebilir çünkü Koh, Samsung'un Galaxy telefonlarının geliştirilmesiyle sorumlu.
Samsung, 12 Ekim'deki bir duyurusuyla CEO Kwon Oh-Hyun'un "beklenmedik bir kriz" nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Ancak bu sırada Oh-Hyun'un yerine kimin geçeceği belli değildi.
Samsung Electronics CFO Sang-Hoon (SH) CFO'luk görevinden ayrılacak. Sang-Hoon'un yeni yönetim kurulu başkanı olması tavsiye ediliyor (Kwon Oh-Hyun'un yerini Mart'ta alacak).
Zeynel A. Öztürk
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