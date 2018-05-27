Samsung, Tüm Cihazlarında Yapay Zeka İstiyor

Samsung, tüm cihazlarına yapay zeka (AI) özellikleri getirmek istiyor. Üstelik bunun için verdiği tarih hiç de uzak değil!

Samsung, tüm cihazlarında yapay zeka istiyor!

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