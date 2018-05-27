Samsung, Tüm Cihazlarında Yapay Zeka İstiyor
Samsung, tüm cihazlarına yapay zeka (AI) özellikleri getirmek istiyor. Üstelik bunun için verdiği tarih hiç de uzak değil!
Samsung, Bixby gibi AI özelliklerini mobil cihazlarının ötesine geçirme konusunda çekingen davranmıyor. Ama firma ne kadar ileriye gitmeye niyetli? Anlaşılan, çok ileriye... Firmanın önemli ismi Kim Hyun-suk Wall Street Journal'a 2020'ye kadar tüm Samsung cihazlara AI özelliklerinin geleceğini söyledi. Firma bunu, 1.000 kişilik AI odaklı bir takım kurarak başaracak. Teoride bu, Samsung'un çok sayıdaki cihazının kullanımını daha kolay hale getirecek ve rakiplerinin arasında sivrilmesini sağlayacak.
Kim Hyun-suk'un söylediğine göre, sahip olduğumuz tüm cihazlarda yapay zeka olursa, bağımsız akıllı hoparlörlere de pek ihtiyaç kalmayacak.
Bunun gerçekten işe yarayıp yaramayacağı ise ayrı bir konu. Şu anda Bixby, rakipleri Amazon Alexa veya Google Asistan'ın yanında daha basit, işlevleri sınırlı ve katı bir sunumu var. Bixby 2.0'ın çıkması işe yarayabilir ama Samsung'un rekabete yetişmesi için daha çok yol kat etmesi gerekiyor.
H. Hüseyin Öztürk
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