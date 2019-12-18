Samsung, Türkiye'de Yola Devam Edecek

Son birkaç gündür Türkiye gündemi, Rekabet Kurumu'nun Google'a kestiği ceza hakkında açıklamalarla adeta sallanıyor. Bilindiği gibi Rekabet Kurumu'nun Google'a 93 milyon TL'lik ceza kesmesinin ardından Google bir açıklama yapmış ve yapılan bu açıklama Türkiye'de satılacak yeni Android telefonlarda Google servislerinin çalışmayacağı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak yaşanan kafa karışıklıklarını gidermek için Google bir açıklama daha yaptı ve duruma açıklık getirdi. Açıklamada Google'ın Rekabet Kurumu ile birlikte çalıştığı ve bu konuyu en kısa sürede çözüme kavuşturmayı istedikleri belirtilirken, şu satırlar da dikkati çekiyordu:
"Bu, Türkiye'de yeni cihaz modellerinin Google servisleri ile pazara sunulamayacağı anlamına geliyor. Halihazırda mevcut modellerin satışı ve çalışması ise normal şekilde devam edecek. Mevcut cihazlar ve uygulamalar da normal biçimde çalışmaya ve güncellemeler almaya devam edecek. Google'ın diğer ürünleri ve servisleri ise durumdan etkilenmeyecek."
İşte tam bu böylesi kaotik bir ortamda Samsung hakkında da birtakım iddialar ortaya atıldı. İddialara göre Samsung Türkiye'den çekilecek ve Güney Koreli şirket bundan sonra tanıtacağı yeni telefonlarını Türkiye'de satışa sunmayacaktı.
Neyse ki, yalanlama çok gecikmedi. Samsung Electronics Türkiye, konuyla ilgili bir basın açıklamasında bulunarak, Samsung Electronics olarak Türkiye'den çekilmeyi düşünmediklerini bildirdi.
Samsung Türkiye'nin açıklaması şu şekilde:
"Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye'de Rekabet Kurumu'nun Google'ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. 2020'de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye'deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."
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