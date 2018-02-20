Samsung, Uçan Ekran Patenti Aldı!
Samsung, havada süzürken videolar gösterebilecek uçan bir ekranın patentini aldı!
- H. Hüseyin Öztürk
Geçen hafta Samsung, bir "uçan görüntü cihazı" için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nden bir patent aldı. LetsGoDigital tarafından saptanan patentin kaydı, 2016 yılında yapılmış ve görüntü akışı yapabilen (televizyon gibi), drone benzeri bir cihazı anlatıyor. Ama The Verge'in de dediği gibi, asıl amacı havada süzülen reklamlar göstermek olabilir. Samsung'un patentine göre, uçan ekran dört pervane ile desteklenecek ve ses tanıma, titreşim, engel tanımlama gibi özelliklere sahip olacak. Bunları kamerası ve sensörleri ile sağlayacak (gyro, hareket ve ivmeölçer sensörleri). Ayrıca ekran, birçok tür cihaz olabilecek, mesela bir tablet, laptop veya mobil tıbbi cihaz gibi.
Bunlara ek olarak, gösterilen tasarım drone'un kullanıcının gözlerini de izleyebileceğini, baş ve ellerin hareketleri ile kontrol edilebileceğini gösteriyor. Cihazın sizin nereye baktığınızı anlaması bir film izlerken gerçekten işinize yarayabilir, örneğin ev işlerini yaparken bir yandan ekrana baktığınızda kendini size göre hizalaması gibi. Ama sokakta yürürken uçan bir ekranın reklam göstermek için sizin bakışlarınıza göre karşınıza geçip durması pek hoş olmayacaktır. Neyse ki, bu sadece bir teori ve gerçekleşeceğinin hiçbir garantisi yok. Ama yine de bu patentler, firmaların teknolojilerini geliştirmekte hangi yöne ilerlemeyi düşündüklerini gösteriyor olabilir.
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