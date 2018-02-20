Samsung, Uçan Ekran Patenti Aldı!

Samsung, havada süzürken videolar gösterebilecek uçan bir ekranın patentini aldı!

  • H. Hüseyin Öztürk
Samsung, uçan ekran patenti aldı!

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