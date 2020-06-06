Samsung ve Google'dan Galaxy Z Flip ve Yeni Telefonlar İçin Düzenleme!

Samsung Galaxy kullanıcıları için uzun süredir Google'ın uygulama ekosistemiyle entegrasyondan faydalanma imkanı sunuyor. Samsung ve Google, Galaxy Z Flip'in yenilikçi tasarımına uygun yepyeni bir kullanıcı deneyimi sunmaya yönelik ortak çalışmalarında yeni bir aşamaya ulaştı. İki şirket arasındaki uzun süreli ve verimli ilişkinin sonucunda ortaya çıkan en son geliştirme sonucunda bundan böyle YouTube videoları Galaxy Z Flip'in Esnek Kullanım modu ile uyumlu hale geldi.
Esnek Kullanım Modu ile yeni bir YouTube deneyimi
Benzersiz katlama sistemi sayesinde Galaxy Z Flip cihazınızı masanın üzerine koyup en sevdiğiniz YouTube kanalını eller serbest şekilde izleyebilirsiniz. Şimdi bu eller serbest deneyimi, Esnek Kullanım Modu ile uyumlu olarak bir sonraki seviyeye taşınıyor. Galaxy Z Flip ile eller serbest şekilde YouTube'un keyfini çıkarırken ekran eşit olarak 4 inçlik iki alana bölünüyor. Ekranın üst yarısında video izlerken alt yarısını dikkatiniz dağılmadan diğer videoları aramak, açıklamaları okumak ve yorum yazmak için kullanabilirsiniz.
Esnek Kullanım modu için optimize edilmiş YouTube uygulaması, izlediğiniz videonun görüntü boyutu ne olursa olsun, videoyu ekranın üst yarısına sığacak şekilde ayarlayarak rahatça görüntüleyebilmenizi sağlıyor. Kare ve dikey videolar neredeyse tüm alanı kaplayarak zengin bir izleme deneyimi sunarken 16:9 oranındaki videolar merkeze yerleşecek şekilde ayarlanıyor.
Esnek Kullanım Modu'nun YouTube ile uyumu, basit bir kullanıcı deneyimi iyileştirmesinden daha fazlası. Samsung ve Google mühendisleri birlikte çalışarak uygulamayı işletim sistemi düzeyinden yeniden tasarladılar. Bu, Android Destek Kitaplığı'nın entegrasyonunu da kapsayarak Esnek Kullanım Modu'nu daha fazla üçüncü taraf hizmete taşımayı kolaylaştırdı. Bu iş birliği kapsamında Samsung, katlanabilir cihazlarla ilgili yenilikleri sürdürmek amacıyla Android geliştiricileriyle yakın bir şekilde çalıştı. Galaxy Z Flip kullanıcıları, Esnek Kullanım Modu için optimize edilen YouTube uygulamasını Google Play Store'dan indirebilir ve en son güncellemeyle birlikte gelen gelişmiş özelliklerin keyfini çıkarabilir. Galaxy kullanıcıları ayrıca YouTube Premium'a 4 aya kadar ücretsiz olarak sahip olabilir ve reklamsız izleme, çevrimdışı oynatma ve arka planda oynatma gibi avantajlardan yararlanabilir.
Ayrıca Samsung ve Google, en son YouTube güncellemeleri dışında Galaxy cihazlarına yönelik diğer bazı yenilikler üzerinde de çalışıyor.
Galaxy cihazlara gelecek en iyi özellikler
Öncelikle Samsung, sohbetlerinizi daha kusursuz hale getirmek için Google'ın Gelişmiş Arama ve Mesajlaşma (RCS) desteğini Galaxy akıllı telefonlara taşıyor. [3]İki şirket bu özellikleri Samsung cihazlarına taşımak için 2018'den bu yana çalışıyor[4].
RCS teknolojisine sahip Samsung Mesajlar uygulaması, kullanıcıların hem kablosuz internet hem de mobil veri üzerinden sohbet etme, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar gönderme ve alma, okundu bilgisi alma ve zengin özelliklere sahip grup sohbetleri oluşturma gibi daha fazlasını yapabilmelerine olanak tanıyor. Mesajlar uygulamasının masaüstünde de bulunması, mobilden bilgisayara sorunsuz geçişi kolaylaştırıyor.
RCS entegrasyonuna ek olarak Samsung, 2020'ye hem Galaxy S20 serisi hem de Galaxy Z Flip cihazlarda Google Duo için hazır entegrasyon sunarak başladı. Google Duo yüksek kalitede ve yüksek hızda görüntülü arama imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bir video konferansa 12'ye kadar kişinin katılmasını sağlıyor. Kullanıcılar, Galaxy Z Flip'te görüntülü sohbetlerin ekranın üst yarısında, arama kontrollerinin ise ekranın alt yarısında göründüğü Esnek Kullanım modunda uygulamanın keyfini çıkarabilir. Google ile yürütülen ortak çalışmalar, daha fazla ilgi çekici özelliği Galaxy cihazlarına taşıyor.
Canlı Altyazı, telefonda oynatılan medyayı olağanüstü hatasız şekilde gerçek zamanlı olarak yazıya dökme ve altyazı ekleme yeteneği ile Galaxy S20'nin en heyecan verici özellikleri arasında yer alıyor. Google'ın yapay zekasından yararlanan Canlı Altyazı; YouTube videoları, podcast'ler, sizin ve arkadaşlarınızın kaydettiği videolar dahil her türlü sesli ya da görüntülü içerik için altyazı oluşturabilir. İşitme engelli ve işitme güçlüğü yaşayan toplulukların iş birliğiyle geliştirilen Canlı Altyazı özelliği, işitme kaybınız varsa ya da ses seviyesini artırmak istemediğiniz bir ortamdaysanız size yardımcı oluyor. Kullanıcılar, cihazın Ayarlar menüsündeki Erişilebilirlik ya da Ses seçeneklerinden bu özelliği açabilir.
Samsung, Google ile sürdürdüğü ortaklığın bir sonucu olarak, kullanıcı güvenini daha da artırmak, verilerinin güvenliğini ve korunmasını sağlamak için Galaxy cihazlarına aylık ve üç aylık güvenlik güncellemeleri de getiriyor. Bunlar, Google'ın Android geliştirmelerini ve Samsung'un güvenlik açıklarına ve risklere yönelik güncellemelerini kapsıyor.
Samsung, dünyayla iletişim kurma biçimimizi değiştirecek bir sonraki mobil yeniliklere öncülük etmek amacıyla, önümüzdeki yıl da Google ile yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edecek.
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