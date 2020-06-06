Samsung ve Google'dan Galaxy Z Flip ve Yeni Telefonlar İçin Düzenleme!

Samsung ve Google, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlar için yepyeni kullanıcı deneyimi sunmaya yönelik ortak çalışmalarında yeni bir aşamaya ulaştı. Galaxy Z Flip için geliştirilen Esnek Kullanım modu için optimize edilmiş YouTube uygulaması görüntüleme deneyimini iyileştirirken, daha bir dizi yenilik var. Samsung ve Google'ın Galaxy Z Flip cihazlarda daha iyi bir Android deneyimi sunmasını sağlayan en son yenilikler bununla da sınırlı değil. İşte o yenilikler...