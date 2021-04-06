Samsung ve Gorilla Glass Üreticisi Corning, "Ortaklığa Devam" Dedi

Samsung Display ve Gorilla Glass üreticisi Corning, geride kalan 7 yıldır başarılı bir iş birliği yürütüyordu. Ve bu iş birliği, imzalanan yeni anlaşma ile bir 7 yıl daha devam edecek gibi görünüyor. Anlaşmanın bir parçası olarak, Samsung Display 2028 yılına kadar Corning'teki hisselerine sahip olmaya devam edecek.
Corning başkanı ve CEO'su Wendell P. Weeks, yeni anlaşmadan oldukça mutlu görünüyor. CEO, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Samsung'un önemli inovasyon ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Corning ve Samsung, katlanabilir cihazlar için UTG (Ultra-Thin Glass) dahil olmak üzere çok çeşitli ürünler üzerinde çalışmaya devam edecek."
Samsung Display, 2014'ten beri Corning'in önemli yatırıcılarından biri konumunda bulunuyor. Yeni imzalanan anlaşma ile hem bu yatırımcılık durumu devam edecek, hem de Corning, Gorilla Glass ile Samsung cihazlarını güçlendirmeye devam edecek.
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